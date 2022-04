Ta karta SD do MacBooka Pro nie ma żadnego sensu. Może jest wolna, ale przynajmniej jest droga

O ile jednak można kupić kartę rozszerzającą miejsce na dane do MacBooka Pro, tak wątpliwy jest sens takiego zakupu. Karty o sensownej pojemności, czyli 512/1024 GB to koszt rzędu 120/250 dol. Średnio dwukrotnie więcej, niż trzeba by było zapłacić za najbardziej podstawowy, zewnętrzny SSD o podobnej pojemności. Co więcej, nawet najtańsze SSD są co najmniej pięciokrotnie szybsze od kart SD proponowanych przez Transcend. Ich prędkość zapisu danych oscyluje bowiem w okolicach 95 Mb/s odczytu i 55 Mb/s zapisu, więc mamy do czynienia z podstawowymi kartami SDHC UHS-I, oferującymi prędkości transferu danych rodem z dysków HDD. Skoro zaś o HDD mowa, to w cenie karty o pojemności 256 GB możemy nabyć zewnętrzny dysk o pojemności 2 TB.