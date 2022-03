Jak dodać rachunek z innego banku do konta w Pekao? To bardzo proste. Po zalogowaniu do Pekao24 lub PeoPay powinniśmy kliknąć przycisk Dodaj rachunek z innego banku. Następnie wybieramy z listy bank, z którego chcemy uzyskać dane. W kolejnym kroku decydujemy, jak długo chcemy widzieć rachunki i z jakiego okresu ma być pobrana historia. Wyrażamy zgody i akceptujemy regulamin. W ostatnim kroku logujemy się do wybranego banku i potwierdzamy swój wybór zgodnie z metodą autoryzacji określoną w danym banku.