Samsung ogranicza wydajność Galaxy S22. I co z tego?

Stękanie na delikatne ograniczenie wydajności procesora takiego jak Exynos 2200 czy Snapdragon 8. Gen 1. jest jak narzekanie, że licznik w sportowym aucie jest ograniczony do 250 km/h, podczas gdy samochód mógłby pojechać szybciej. No mógłby, tyle że poza niemieckim autobahnem nie jest to dozwolone, a w zakresie dozwolonych prędkości auto osiąga pełną moc, więc w czym tak naprawdę problem? Zamiast więc myśleć, co jak można by wykorzystać te wszystkie megaherce w Galaxy S22, gdyby Samsung ich sztucznie nie ograniczył, pomyśl, że i tak do niczego by się nie przydały, a ich sztuczne ograniczenie działa jedynie na korzyść twoją i twojego sprzętu.