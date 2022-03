Jedenaście lat po katastrofie w Fukushimie Japończycy stawiają na odnawialne źródła energii

Epicentrum trzęsienia ziemi w Tohoku znajdowało się 130 km na wschód od wybrzeża wyspy Honsiu na głębokości 24 km pod dnem oceanu. Kiedy fale o wysokości nawet 14 metrów dotarły do elektrowni w Fukushimie (przygotowanej na fale o wysokości 6 metrów), spowodowały serię awarii, która ostatecznie doprowadziła do uszkodzenia systemów chłodzenia rdzeni, a następnie do stopienia samego rdzenia. W tej sytuacji konieczne było ewakuowanie regionu w związku ze wzrostem szkodliwego promieniowania radioaktywnego. Ostatecznie ewakuowano ponad 180 000 mieszkańców regionu rozciągającego się na 20 km od elektrowni.