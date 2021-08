Google Pixel 5a oficjalnie. Nie da się poznać, że to nowy telefon

W środku są dokładnie te same podzespoły: Snapdragon 765, 6 GB RAM-u i 128 GB miejsca na dane. Urósł jedynie akumulator i to do 4680 mAh, co w porównaniu do ubiegłorocznych 3800 mAh jest dużą zmianą na plus i prawdopodobnie jedynym uzasadnieniem, by nowego Pixela kupić. Akumulator ładowany jest z mocą 18W przewodowo i nie oferuje ładowania bezprzewodowego.