Quake działający bez żadnych nieoficjalnych hacków na nowoczesnych PC? I z wersją na popularne konsole do gier, z trybem multiplayer dostosowanym do wygody nowoczesnych platform? Doczekaliśmy się.

O konwersji Quake’a na nowoczesne sprzęty do grania mówi się w Internecie od paru miesięcy. Należące do Microsoftu studio Id Software nadal jednak nie potwierdziło tych plotek, milcząc jak zaklęte. Uważa się, że jeszcze dziś, na wydarzeniu QuakeCon, gra zostanie oficjalnie zapowiedziana. Niespodziankę niestety zepsuło ujawnienie danych z urzędu certyfikującego ograniczenia wiekowe gry. Quake wraca. I choć do końca nie wiemy w jakiej formie, to informacje z urzędu dają nam pewne wyobrażenie.

Quake – jak zagrać? Na jakie konsole?

Według szczątkowych informacji, ma to być rewitalizowana edycja Quake’a zawierająca wszystkie elementy, jakie uczyniły grę ikoniczną, w tym jej labirynty i makabryczność, a także że gra będzie zawierać dodatkowe treści opracowane przez studio Machine Games.

Z dokumentów wynika, że Quake doczeka się wersji na Xbox (PC i konsole Xbox One i Xbox Series), Steam, PlayStation (PS4, PS5) i Nintendo Switch. Te informacje bardzo cieszą. Wiele osób podejrzewało, że gra pojawi się wyłącznie na platformie Xbox, jako że od pewnego czasu należy wraz z Bethesdą do Microsoftu. Koncern zdaje się jednak być bardziej otwarty – choć prawdopodobnie gra od razu trafi do usługi Xbox Game Pass.

Biorąc pod uwagę szeroki zakres platform, na jakie będzie dostępna, a także na użycie sformułowania zrewitalizowana zamiast zremasterowana oraz na fakt, że już wiadomo, że gra będzie dostępna na Steamie jako aktualizacja klasycznej i dostępnej tam wersji, najprawdopodobniej nie powinniśmy oczekiwać zmodernizowania gry o nowy wygląd czy silnik graficzny.

Najbardziej prawdopodobnym wydaje się plan na konwersję gry pod nowoczesne sprzęty i platformy do matchmakingu w nietkniętej pod innymi względami formie. Biorąc pod uwagę jak ponadczasową i grywalną grą był Quake, nie powinno być to problemem. Co więcej, jej domniemana obecność w Xbox Game Pass powinna zagwarantować, że serwery do gier online nie będą świecić pustkami.