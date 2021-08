Polskie F-16 będą bronić Islandii. Wyspa nie ma własnych sił powietrznych

„A nie było tam Islandii?” – mogłoby, cytując klasyka, zapytać NATO Polskę o to, jakie państwa mamy chronić. Nie było, ale będzie – nasze myśliwce zadbają o bezpieczeństwo wyspy.

„Polska dołącza do grona dziesięciu państw Sojuszu Północnoatlantyckiego odpowiedzialnych za ochronę przestrzeni powietrznej NATO w rejonie Islandii, udzielanie pomocy statkom powietrznym znajdującym się w sytuacjach awaryjnych oraz ewentualną ochroną ludności przed atakami z powietrza” – potwierdziło Biuro Bezpieczeństwa Narodowego.

Nad Islandią latać będą cztery polskie F-16. To zabezpieczenie z nieba. Na lądzie działać ma jeszcze 140 żołnierzy i pracowników wojska.

Dlaczego bronimy islandzkiego nieba?

Dzieje się tak, ponieważ Islandia nie ma własnych sił powietrznych. Dlatego członkowie NATO biorą na siebie tę odpowiedzialność, która odbywa się w ramach trzech trzy-, czterotygodniowych misji rocznie, wykonywanych na zmianę przez wybrane państwa Sojuszu. Misja Polaków będzie trwała od 5 sierpnia do 10 października 2021 roku. Nie jest to zresztą pierwszy raz, kiedy angażujemy się we wsparcie innych regionów.