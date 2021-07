Polska kupiła setki czołgów M1A2 Abrams. Ten wóz bojowy jest filarem amerykańskiej armii

To czołgi super nowoczesne, czołgi które są w stanie dokonywać różnego rodzaju manewrów, a także prowadzić walkę, w tym prowadzić ogień z ogromną precyzją i ogromną skutecznością. To jest nowa jakość jeżeli chodzi o uzbrojenie wojsk lądowych. Tych czołgów będzie na tyle dużo, że będzie można stworzyć z tego przynajmniej cztery bataliony czołgów, czyli więcej niż to co jest potrzebne dla powołania brygady czołgów

M1A2 Abrams to najpopularniejszy czołg Stanów Zjednoczonych i filar amerykańskiej armii.

Głównym uzbrojeniem czołgu M1A2 Abrams jest działo 120 mm. Producent General Dynamics deklaruje, że kupione od niemieckich inżynierów rozwiązanie jest zdolne do niszczenia nowych czołgów rosyjskich z odległości do 2000 metrów. Abrams potrafi oddać do dziewięciu strzałów na minutę. Do tego dochodzą trzy karabiny maszynowe oraz wyrzutnia granatów dymnych. M1A2 Abrams to czołg o masie ponad 62 ton, z pancerzem warstwowym i reaktywnym. Tank osiąga prędkość do 67 km/h na utwardzonej nawierzchni oraz do 48 km/h w trudniejszym terenie. Abrams mieści czteroosobową załogę.