Google potwierdza. To koniec Android Auto na ekranach smartfonów

Aplikacja Android Auto w wersji na smartfony nigdy nie była oficjalnie dostępna w Polsce, ale dla chcącego nic trudnego. Można było ją doinstalować samemu i uzyskać w ten sposób interfejs przypominający to, co znamy z samochodów obsługujących Android Auto.

Aplikacja nie będzie już działać, ale bez obaw, smartfona nadal można używać w samochodzie np. do wyświetlania nawigacji. Dla przypomnienia, aplikacja Android Auto wyświetlona na smartfonie zmieniała interfejs. Widzieliśmy przede wszystkim duże przyciski i okrojoną liczbę aplikacji, mniej więcej tak, jak wygląda to na ekranach wbudowanych w samochody.

Android Auto na smartfonie usuwał możliwość oglądania YouTube’a czy grania w gry, bo w czasie jazdy byłoby to niebezpieczne. Cała idea stojąca za tym rozwiązaniem polegała na dostosowaniu interfejsu do bezpiecznej i szybkiej obsługi zza kółka. Opcji było mniej, ale były łatwo dostępne.

Teraz użytkownicy Android Auto na smartfonie będą musieli wrócić do typowego interfejsu. Pod kątem funkcjonowania aplikacji zmieni się niewiele lub wręcz nic, ale obsługa niewielkich przycisków będzie nieco utrudniona. Google nie widzi jednak powodów, by rozwijać dalej aplikację, być może z uwagi na małe zainteresowanie tym trybem wśród kierowców.

Najważniejsze jest jednak to, że główny system Android Auto zaprojektowany do używania na ekranach aut nigdzie się nie wybiera. Co więcej, Google cały czas go rozwija, a ostatnią nowością jest przycisk sugestii, dzięki któremu szybciej znajdziemy ciekawe treści do słuchania podczas jazdy.