Jak ukryć numer telefonu? Można go zastrzec jednorazowo i na stałe. Zastrzeżenie numeru można zlecić u operatora lub samodzielnie zastrzec na Androidzie. Jest także specjalny kod #31# służący do ukrywania numeru.

Zdarzają się sytuacje, w których użytkownicy telefonów nie chcą ujawniać swojego numeru. Być może chcą go ukryć tylko przed rozmówcą, z którym za chwile ma być nawiązane połączenie. Kiedy indziej ktoś może sobie zażyczyć permanentnego ukrycia i zastrzeżenia numeru. Jak to zrobić? Sposobów jest kilka – w zależności od tego, co użytkownik chce osiągnąć. Opiszemy wszystkie.

Jak zastrzec numer jednorazowo? Pomoże numer #31#

Jeżeli użytkownik chce zastrzec numer tylko na potrzeby połączenia, najprościej będzie skorzystać z numeru #31#. By to zrobić, należy poprzedzić nim numer rozmówcy, z którym ma być nawiązane połączenie. Dla przykładu, jeżeli połączenie ma być nawiązane z numerem 600 123 456, należy wykręcić numer #31#600123456. Osoba, do której użytkownik będzie dzwonił, zobaczy informację o nadchodzącym połączeniu z numeru zastrzeżonego. Wszelkie inne połączenia będą nawiązywane jak do tej pory.