Intel zamachnął się na duopol Nvidii i AMD. Nadchodzi Intel Arc – nowa seria kart graficznych dla graczy

Intel Arc może dokonać niesłychanego – wepchnąć się na trzecie miejsce w kategorii, która zdawała się być nie do ruszenia.

Intel ma plan złamać ten duopol i wprowadza go w życie w momencie, w którym może mu się powieść jego realizacja.

W wideo promującym Intel Arc przedstawiciele firmy twierdzą, że nowe układy mają zapewnić dość mocy obliczeniowej, by jednocześnie grać i strumieniować rozgrywkę w sieci. To jednak dopiero zapowiedzi bez podania jakichkolwiek konkretów. Te mamy poznać jeszcze w tym roku, w miarę zbliżania się premiery pierwszej generacji kart graficznych Intel Arc.

Na przecięciu braku chipów , problemów logistycznych wynikających z pandemii i boomu na kopanie kryptowalut układy graficzne są przede wszystkim trudno dostępne, a także nieadekwatnie drogie. Choć AMD i Nvidia zaprezentowały swoje nowe karty graficzne w tym roku, mało gdzie można je kupić bez wielotygodniowych czasów oczekiwania. Do tego wielu graczy jest rozczarowanych brakiem istotnego postępu między kolejnymi wersjami kart graficznych Nvidii.

Mamy więc krajobraz rynku, na którym kart graficznych albo nie ma, albo są one horrendalnie drogie, albo niesatysfakcjonujące. Jeśli Intel skorzysta na tej koniunkturze, może się idealnie wstrzelić w zapotrzebowanie graczy. A to jest niemałe, bo warto pamiętać, że z ponad 3 mld graczy na całym świecie, czyli około połowa, gra na pecetach. I jestem więcej niż pewien, że z otwartymi ramionami powitają każdego, kto spróbuje złamać dominację AMD i Nvidii. Oczywiście pod warunkiem, że układy Arc okażą się co najmniej tak warte uwagi, jakimi zajawia je Intel.