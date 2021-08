Intel ma nowe karty graficzne ze śledzeniem promieni i odpowiednikiem DLSS. Intel Arc mają być świetne w grach

Układy graficzne Intela do tej pory wiodły głównie w rankingu popularności – z uwagi na fakt, że są zawarte w popularnych procesorach Intel Core. Amerykański gigant do tej pory nie był w stanie wprowadzić na rynek produktów, które mogłyby rywalizować na wydajność czy możliwości techniczne z układami graficznymi AMD Radeon czy Nvidia GeForce.

Intel Arc – karta graficzna dla graczy. Sprzętowa akceleracja śledzenia promieni i przeliczeń SI potwierdzone.

Układy graficzne Intel Arc zawierać będą bloki obliczeniowe dedykowane przeliczeniom związanym ze śledzeniem promieni (ray tracing). To, co jednak brzmi jeszcze ciekawiej, to bloki obliczeniowe do akceleracji przeliczeń związanych ze sztuczną inteligencją.