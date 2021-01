Pogłoski o tym, jakoby Intel miał wypuścić swoją własną kartę graficzną krążą od dawna. Dziś plotka stała się ciałem i zamieszkała między nami - oto Intel Iris Xe DG1.

Gdy Intel pierwszy raz ogłosił pracę nad własną kartą graficzną, w świecie entuzjastów technologii zawrzało. Czyżby szykowała się realna alternatywa dla Nvidii i AMD?

Póki co jednak trzeba powiedzieć wprost, że Intel Iris Xe DG1 nie jest alternatywą dla czegokolwiek. To prosty, tani układ graficzny, którego póki co nie będzie można nawet kupić indywidualnie. Przygotowana przez Intela we współpracy z Asusem i Colorful karta jest bowiem dedykowana tanim, gotowym zestawom komputerowym.

Intel Xe DG1 - co potrafi nowa karta graficzna Intela?

Nie znamy jeszcze oficjalnych wyników testów syntetycznych czy testów gier nowego układu. Dysponujemy zaledwie nieoficjalnymi informacjami sprzed pół roku, z których wynika, iż Intel Xe DG1 będzie oferował wydajność zbliżoną do mobilnych układów Intel Iris Xe, które znajdziemy w nowych ultrabookach z procesorami Intela 11. generacji.

Od strony technicznej patrzymy na kartę wyposażoną w 4 GB własnej pamięci LPDDR4X, na szynie 128-bit. Jej TDP wynosi prawdopodobnie 25W, zaś taktowanie prawdopodobnie 1650 MHz. Układ graficzny wspiera dekodowanie AV1 i HDR. Na razie powstały dwie wersje tej karty: Asus stworzył dla Intela układ chłodzony pasywnie, zaś Colorful przygotował wariant z aktywnym chłodzeniem.

Jeśli wziąć za wyznacznik jakości mobilny układ Intela, możemy spodziewać się przyzwoitej, acz nie powalającej wydajności w grach. Mobilne GPU Intel Iris Xe pozwala na rozgrywkę w starsze i niezbyt zaawansowane graficznie nowe tytuły na niskich i średnich ustawieniach w rozdzielczości FullHD, przy zachowaniu płynności na poziomie 60 FPS. Komputery wyposażone w Intel Xe DG1 mogą być jednak ciekawą propozycją dla najmłodszych graczy, którzy chcą postawić pierwsze kroki w tytułach e-sportowych: tutaj mobilny układ Intela oferuje płynność powyżej 100 FPS-ów w tytułach takich jak Valorant czy CS:GO i spokojne 60 FPS-ów na średnich tytułach w Apex: Legends czy Overwatch.

I właśnie tutaj Intel Xe DG1 może mieć sens.

Na pierwszy rzut oka nowa karta graficzna Intela powstała trochę dla nikogo. Kiedy jednak przyjrzymy się obecnym cenom układów graficznych, wyposażonych w 4 GB własnej pamięci i podobne parametry, patrzymy na cenę minimum 700 zł (jeśli mowa o nowych kartach, nie używanych). Nie wiadomo, ile będzie kosztować układ Intela, ale skoro ma być on preinstalowany w tanich gotowych zestawach komputerowych, to obstawiam, iż nie będzie to drogi układ. Choć pozostaje pytanie, czy będzie na tyle tani, by wygrać chociażby z popularnym tanim układem AMD Radeon RX560, który - gdy jest dostępny - kosztuje około 600 zł i wyprzedza we wszystkich testach układy Intel Iris Xe.

To jednak gdybanie. Na konkrety przyjdzie pora dopiero wtedy, gdy układ zostanie solidnie przetestowany i gdy poznamy pierwszy wyposażone w niego zestawy.