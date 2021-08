Oto Honor Magic 3 - w trzech odmianach, z ogromnymi aparatami

Potem jednak wydarzyło się wiadome – administracja Donalda Trumpa odcięła Huaweiowi dostęp do usług Google’a, a Huawei, chcąc ratować swoją sub-dywizję spod ostrzy kombajnu biurokracji, sprzedał markę Honor.

Zabieg się powiódł, bo choć marka przeszła w inne ręce, to na jej smartfonach pozostały usługi Google’a. Teraz zaś Honor zaprezentował trio smartfonów z najwyższej półki, za którymi obejrzy się każdy miłośnik Huawei wzdychający do czasów sprzed trumpowego bana.

Honor Magic 3 Pro i Magic 3 Pro+ są z kolei napędzane nowym procesorem Snapdragon 888+ - to drugie po Xiaomi Mi Mix 4 smartfony wyposażone w ten SoC. Honor Magic 3 Pro dostał do kompletu 8/12 GB RAM-u i 256/512 GB miejsca na dane, podczas gdy Magic 3 Pro+ dostępny jest tylko w konfiguracji 12/512 GB. Obydwa smartfony mają akumulator 4600 mAh ładowany przewodowo z mocą 66W i bezprzewodowo z mocą 50W.

Aby dojrzeć największe różnice, musimy jednak spojrzeć na te nieszczęsne plecki, gdzie skrywają się aparaty. Honor reklamuje swoje nowe smartfony przede wszystkim jako maszynki do nagrywania wideo – wszystkie modele Magic 3 umożliwiają nagrywanie w płaskim profilu Magic-Log, z dedykowanym LUT-em do konwersji na normalny obraz.

Honor Magic 3 i Magic 3 Pro jako główny sensor wykorzystują 50-megapikselową matrycę CMOS o niebagatelnej wielkości 1/1.56”. Do tego wyposażone są w 64-megapikselowy sensor monochromatyczny oraz 13-megapikselowy aparat z obiektywem ultrawide.

Honor Magic 3 Pro+ ma z kolei jeszcze większy sensor główny o wielkości 1/1.28” i rozdzielczości 50 Mpix. Do tego dochodzi sensor monochromatyczny 64 Mpix, sensor 64 Mpix z obiektywem telefoto i 64-megapikselowy sensor z obiektywem telefoto o takich samych możliwościach, jak w Magic 3 Pro. Ponadto obudowa Honor Magic 3 Pro+ wykonana jest z ceramiki, a nie ze szkła lub skóropodobnego materiału jak w pozostałych wersjach.

Nie będę zdziwiony, jeśli okaże się, że w chwili swojej premiery Honor Magic 3 Pro i Pro+ okażą się najlepszymi mobilnymi aparatami na rynku. To wciąż technologia rozwijana i dopieszczana przez Huawei, więc spodziewam się spektakularnych rezultatów, co najmniej na poziomie znakomitego Mate’a 40 Pro.

Honor Magic 3 tani nie będzie, ale nic w tym dziwnego.

Podstawowy wariant ma kosztować 899 euro, czyli nieco ponad 4100 zł. Honor Magic 3 Pro z kolei ma kosztować 1099 euro, czyli około 5000 zł, zaś najdroższy Magic 3 Pro+ to już koszt 1499 euro, czyli zapierające dech w piersiach ok. 6900 zł. Trudno się jednak dziwić, wszak patrzymy na najlepiej wyposażony foto-smartfon na rynku, choć z definitywnymi opiniami trzeba się wstrzymać do czasu, aż urządzenie trafi na rynek i potwierdzi w praktyce swoje możliwości.