Nowość w Banku Pekao. Nie musisz pojawiać się w oddziale, jeśli chcesz inwestować

Pandemia zmieniła nasze nawyki. W czasach, kiedy wielu zostawało w domach, aby nie dopuścić do transmisji wirusa, okazało się, że wiele spraw można załatwiać przez internet. Dlatego Bank Peako podjął decyzję, aby osoby chcące inwestować również nie musiały fatygować się do stacjonarnych oddziałów.

– Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów umożliwiliśmy zdalne otwieranie rejestrów w funduszach Pekao TFI. Od tej pory weryfikacja tożsamości odbywa się za pośrednictwem Pekao24, tak aby cały proces był możliwie jak najprostszy, jak najszybszy i jak najbardziej intuicyjny. Mamy nadzieję, że to udogodnienie ułatwi samodzielne inwestowanie i zachęci jeszcze większą liczbę klientów do korzystania z szerokiej oferty Pekao TFI – powiedział Jarosław Fuchs, wiceprezes zarządu Banku Pekao S.A.

Czym jest Pekao TFI?

Pekao TFI to oferta funduszy inwestycyjnych. Klienci znajdą kilkadziesiąt funduszy inwestujących zarówno na rynku polskim, jak i na światowych rynkach kapitałowych. Bank Pekao podkreśla, że różnorodność funduszy pozwala na zbudowanie własnego portfela funduszy dopasowanego do indywidualnych potrzeb i oczekiwań klienta. Z okazji możliwości inwestowania zdalnie, Bank Pekao przygotował specjalną promocję dla nowych klientów. Za nabycie, zamianę i konwersję funduszy Pekao TFI dla zleceń składanych w serwisie Pekao24 do dnia 30 września 2021 r. bank obniża opłatę o 100%. Oznacza to, że inwestowanie odbywa się bez opłaty manipulacyjnej.

Możliwość uruchomienia inwestycji zdalnie to dowód na to, że Bank Pekao konsekwentnie realizuje zapowiedziane wcześniej zmiany. Do 2024 r. dyspozycje klientów bankowości detalicznej w kanałach cyfrowych mają stanowić więcej niż 80 proc. W praktyce ma to umożliwić załatwienie niemal wszystkich spraw online.



Bank Peako stawia na cyfryzację również we własnych oddziałach. 11 400 pracowników Banku Pekao przeszło pod koniec czerwca na Microsoft Teams.



Materiał powstał we współpracy z Bankiem Pekao.