Masz stary telefon? Google odetnie go od swoich usług

Jeśli masz stary telefon lub tablet z Androidem, Google odetnie ci do niego dostęp. Na zmianę sprzętu masz czas do września.

Już 27 września posiadacze urządzeń z Androidem 2.3.7 Gingerbread i niższym nie będą mogli się zalogować na swoje konto Google . Pięć lat temu Google zakończył wsparcie i aktualizacje bezpieczeństwa, a teraz całkowicie odcina stare urządzenia od dostępu do konta. Przy próbie zalogowania wyświetli się komunikat „niepoprawne hasło lub nazwa użytkownika”. Taki komunikat pokaże się przy próbie ponownego zalogowania, usunięcia konta lub przywrócenia urządzenia do ustawień fabrycznych.

Oznacza to, że tak naprawdę po 27 września urządzenie ze starą wersją Androida nada się wyłącznie do korzystania z aktualnie zainstalowanych aplikacji (względnie wgrania nowych przez pliki .apk), pod warunkiem, że nie łączą się one z kontem Google.

Google rekomenduje, by – jeśli jest taka możliwość – zaktualizować stare urządzenie do Androida 3.0 lub wyższego. Jeśli nie, po 27 września użytkownicy następujących systemów zostaną wylogowani ze swoich urządzeń:

Kogo dotyczy zakończenie wsparcia?