Xiaomi Mi Electric Scooter 3 oficjalnie. Ewolucja udanego designu

Hulajnogi elektryczne Xiaomi to megahit - od początku sprzedaży na świecie sprzedało się już ponad 4 mln egzemplarzy, więc nic dziwnego, iż Xiaomi nie igra z ogniem i zamiast wprowadzać rewolucję, delikatnie zmienia sprawdzony design. Mi Electric Scooter 3 jest bezpośrednim następcą obecnej na rynku od dłuższego czasu Xiaomi Mi Electric Scooter 1S i plasuje się w portfolio nieco wyżej od 1S, ale nieco niżej od modelu 2 Pro. Różnic jest tak niewiele, że gdybyśmy zagrali w "znajdź 5 różnic", pewnie wielu by poległo. Co zatem ją wyróżnia?

Xiaomi Mi Electric Scooter 3 to ewolucja udanego modelu.

Różnic względem poprzedniej generacji jest tak naprawdę niewiele, a kluczowa sprowadza się do o odrobinę większej mocy – 600W zamiast 500W, co ma pozwolić nowej hulajnodze podjechać na wzniesienia o nachyleniu do 16 stopni. Nie zmienił się za to ani maksymalny dystans, jaki można pokonać tą hulajnogą, ani maksymalna prędkość, z jaką można to zrobić – wciąż patrzymy na maksymalnie 30 km przy maksymalnie 25 km/h. Czas ładowania ma wynieść 8,5 godziny.