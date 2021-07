Przesiadka z iPhone’a na Androida? Jest na to aplikacja

Google ułatwi przesiadkę z Androida na iPhone’a. Firma z Mountain View pracuje nad aplikacją mobilną do przenoszenia danych z telefonów Apple’a z iOS na urządzenia ze swoim systemem operacyjnym.

Zmiana systemu operacyjnego to nigdy nie jest łatwa sprawa. Przenoszenie swoich danych z telefonu z oprogramowaniem Google’a na taki z systemem Apple’a lub na odwrót wymaga od użytkownika sporo pracy, by zachować wszystkie zdjęcia, kontakty, wpisy w kalendarzu, archiwum wiadomości itp.

Apple już sześć lat temu zadbał o to, by ułatwić użytkownikom systemu konkurencji zmianę barw za sprawą Switch to iOS, a teraz przyszła kolej na Google’a. Firma pracuje nad nową aplikacją o nazwie Switch to Android, która trafi do sklepu App Store, czyli oficjalnego repozytorium oprogramowania na iPhone’y.

Przesiadka z iPhone’a na Androida

Do tej pory konsumenci mieli ułatwioną przesiadkę z Androida na iPhone’a, a podczas transferu w drugą stronę musieli posiłkować się usługami w chmurze takimi jak Google Drive oraz narzędziami firm trzecich, ale to się zmienia. Switch to Android to aplikacja na iOS-a, która zajmie się przenoszeniem danych.

O tym, że pojawi się aplikacja o nazwie Switch to Android, wiemy dzięki aktualizacji Data Restore Tool. To narzędzie w wersji 1.0.382048734 otrzymało odniesienia do oficjalnej aplikacji Google na iOS-a. Można z niej wnioskować, że transfer danych będzie odbywał się z użyciem połączenia Wi-Fi.

Przenoszenie danych z iPhone’a na Androida przez Wi-Fi.

Dzięki wykorzystaniu funkcji hotspot przenoszenie danych z iPhone’a z użyciem aplikacji Switch to Android będzie się odbywało w sposób bezprzewodowy. Pojawi się nawet opcja „przenoszenia” aplikacji, a Google najpewniej będzie automatycznie wyszukiwał w Google Play odpowiedniki programów używanych przez użytkownika na iOS-ie.

Pozostaje mieć nadzieję, że w następnej kolejności Google zadba o to, by ułatwić klientom przesiadkę z Androida na… innego Androida. Niestety pomimo wielu różnych ułatwień nadal to potrafi wyglądać jak droga przez mękę, jeśli mowa o telefonach dwóch różnych producentów z różnymi nakładkami.

zdjęcie główne: Mr.Mikla/shutterstock.com