Klikasz w link o zgonach po szczepionkach, tracisz konto na Facebooku. Tak działa nowe oszustwo

CERT Polska ostrzega przed nowym wariantem oszustwa na Facebooku. Tym razem chodzi o linki do fałszywych informacji o szczepionkach, po których kliknięciu można stracić dostęp do konta.

Wchodziłeś na strony z informacjami na temat rzekomych śmierci po szczepieniu? Uważaj, możesz utracić dostep do swojego konta w serwisie Facebook. - ostrzega CERT Polska.

Scenariusz jest do bólu prosty, bo wykorzystuje fałszywe informacje na temat zgonów po szczepionce. Przestępcy zamieszczają na grupach i w aktualnościach fake newsy o przypadkach śmierci po przyjęciu preparatów różnych firm. Propagowanie fałszywych informacji następuje za pośrednictwem wcześniej przejętych kont. Przykładowa wiadomość wygląda tak:

Zrzut ekranu: CERT Polska

Jak widzimy wiadomość składa się z fałszywej informacji o zgonach w polskim mieście i zachęca do kliknięcia w niepozorny link. Co się stanie, gdy z niego skorzystamy? Zobaczymy fałszywy panel logowania do Facebooka. Wiedzeni ciekawością użytkownicy podają swoje dane, które wykorzystują później przestępcy do przejęcia kont.

Oszustwo na Facebooku - jak nie paść ofiarą?

Żeby nie paść ofiarą oszustwa, trzeba się wykazać daleko idącą ostrożnością. Przede wszystkim nie powinniśmy klikać w podejrzane linki. Oczywiście ta rada jest prosta tylko w teorii, bo hiperłącza do witryn mających wyłudzać nasze dane, często nie wyglądają podejrzanie. W przypadku powyższego scenariusza powinien nam dać do myślenia chociażby fakt, że zostaliśmy poproszeni o ponowne logowanie do Facebooku, z którego kliknęliśmy w link.

Co zrobić, jeżeli udostępniliśmy dane, a konto nie zostało jeszcze przejęte? CERT Polska podaje trzy słuszne rady. Powinniśmy:

zmienić hasło i włączyć uwierzytelnienie dwuetapowe.

wylogować się ze wszystkich aktywnych sesji na koncie

sprawdzić, czy nie zostały podpięte do konta nieznane aplikacje.

Scenariusz oszustwa jest typowy, ale trzeba zwrócić uwagę, że przyciągające użytkowników treści są starannie dobrane. W rzeczonym przypadku mamy do czynienia z istotnym społecznie tematem, którym zainteresowanych jest wielu obywateli. Właśnie dlatego tracimy czujność.

CERT Polska przypomina, że tego typu incydenty bezpieczeństwa można zgłaszać na stronie incydent.cert.pl.