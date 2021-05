Im precyzyjniejszy proces technologiczny, tym więcej tranzystorów można zmieścić na danej powierzchni. To bezpośrednio przekłada się na sprawność procesora, a pośrednio na jego wydajność. IBM dokonał przełomu.

IBM poinformował media, że udało mu się opracować pierwszy mikroprocesor wykorzystujący 2-nanometrowy proces technologiczny. Układ ten ma być o 45 proc. wydajniejszy od odpowiadającego mu 7-nanometrowego układu lub – jeśli ktoś woli taką miarę – o 75 proc. sprawniejszy, czyli efektywniejszy energetycznie.

Tranzystory w nowym procesorze są ułożone w ramach projektu three stack GAA. Ten sam projekt wykorzystuje Samsung w swoich 3-nanometrowych układach. Wykorzystać go planuje również TSMC – ten jednak czeka, aż sam zdoła opracować 2-nanometrowy proces technologiczny.

IBM niestety nie podzielił się informacjami na temat samego procesora. Prawdopodobnie jego możliwości są dość ograniczone – jednak nie z uwagi na nowy proces technologiczny czy brak kompetencji firmy. Ten układ ma demonstrować skuteczność samej technologii i ją promować – a nie sam w sobie być gotowym produktem.

IBM nie zajmuje się bowiem od dawna produkcją procesorów. Prowadzi badania, by potem sprzedawać wiedzę swoim partnerom.

IBM to, między innymi, jedno z wiodących centrów badawczych nad technologią półprzewodników. Firma jednak nie produkuje procesorów – sprzedała swoją fabrykę w 2014 r. Zamiast tego rozwija samą technologię, którą następnie licencjonuje swoim partnerom. Z IBM-em współpracują, między innymi, Samsung i Intel.

Warto mieć jednak na uwadze, że sama wiedza o projekcie takiego procesora nie wystarczy, by móc uruchomić jego produkcję. Pomijając to, że procesor to coś więcej niż tylko zbiór powiązanych ze sobą tranzystorów, producent półprzewodników musi mieć technologiczną zdolność do masowej produkcji tak gęsto upakowanych tranzystorów. Wiedza IBM-a to kamień milowy w stronę sprawniejszych procesorów – to jednak tylko jeden z kilku elementów tej układanki.