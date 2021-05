Galaxy Z Fold3 i Galaxy Z Flip3 na pierwszych zdjęciach. Z zatopionym w ekranie aparatem

I po niespodziance. Do Sieci wyciekła poufna prezentacja, w której widoczne są zdjęcia elastycznych telefonów Samsunga przyszłej generacji. Galaxy Z Fold3 i Galaxy Z Flip3 wprowadzą kilka małych rewolucji.

Jak wynika ze slajdów, które przedostały się do publicznej części Internetu, Galaxy Z Fold trzeciej generacji wyposażony będzie w aparat do autoportretów, który jest zatopiony bezpośrednio w wyświetlaczu. To pierwszy tego rodzaju aparat w elastycznych telefonach. Znacząco przeprojektowana została też wyspa z głównym modułem fotograficznym. Zewnętrzna część telefonu ma być zatopiona w wzmocnionym szkle Gorilla Glass Victus.

Nie tylko Galaxy Z Fold3. Do Internetu trafiły również zdjęcia Galaxy Z Flip3.

Istotnego liftingu we wzornictwie doczeka się również Galaxy Z Flip trzeciej generacji. Telefon będzie dostępny w kilku wersjach kolorystycznych, przy czym każda z odmian będzie dwukolorowa. Samsung zdecydował się też na zamontowanie większego wyświetlacza na zewnętrznej części obudowy – dzięki czemu łatwiej będzie odczytać treść powiadomień. Galaxy Z Flip3 ma być też wyposażony w podwójny aparat i podobnie jak Galaxy Z Fold3 zatopiony będzie w szkle Gorilla Glass Victus.

Oba telefony będą miały któryś z certyfikatów IP – nie wiemy, dokładnie który, ale to oznacza przynajmniej częściową odporność na wodę i kurz. Ochronę ma zapewnić dodatkowa warstwa na wyświetlaczu, ponoć trwalsza od tej aktualnie stosowanej. Ceny i daty premiery obu urządzeń – oraz dalsze szczegóły na ich temat – pozostają nieznane.