Bank Pekao przyjął nową strategię do 2024 r. Jeden z największych polskich banków chce postawić na rozwój e-commerce

Każda strategia musi opierać się na solidnych założeniach i zdefiniowanych kierunkach działania. Plany rozwoju Banku Pekao do 2024 określają 4 filary: „Klient”, „Wzrost”, „Efektywność” i „Odpowiedzialność”.

Bank Pekao wkracza na rynek e-commerce

Rozwój obecności na rynku e-commerce jest jednym z ważnych elementów ogłoszonej właśnie strategii. Bank zamierza skupić się zarówno na klientach indywidualnych aktywnych zakupowo w Internecie, jak i podmiotach prowadzących sprzedaż online. Tym pierwszym zaoferuje kredyty ratalne i pożyczki gotówkowe dostępne podczas zakupów internetowych. E‑sklepom i platformom e-commerce udostępni m.in. narzędzia wsparcia sprzedaży ratalnej.

– Bank dostrzega duży potencjał kompleksowej obsługi finansowej podmiotów z rynku e‑commerce, których atrakcyjność dodatkowo wzrosła poprzez obecną sytuację związaną z COVID-19. Aby sprostać potrzebom klientów biznesowych, ważne jest połączenie w ramach oferty rozwiązań płatności on-line oraz off-line. Warto zaznaczyć, że Pekao posiada w swojej ofercie wiodące rozwiązania płatności stacjonarnych z wykorzystaniem terminali płatniczych – tłumaczy Leszek Skiba, Prezes Zarządu Banku Pekao S.A.

Bank Pekao od miesięcy czyni starania, by rozwijać usługi w segmencie sprzedaży online. Z końcem marca br. sfinalizował transakcję nabycia pakietu 38,33 proc. akcji Krajowego Integratora Płatności S.A., czyli operatora systemu Tpay. To bramka płatnicza, umożliwiająca klienta polskich banków dokonywanie transakcji za wykorzystaniem bankowości internetowej i mobilnej. Oferuje ona zarówno przelewy błyskawiczne, BLIK-a, jak i płatności kartowe, usługi Google Pay, Visa Checkout, Masterpass czy PayPal.

– W ten sposób powstało strategiczne partnerstwo na rynku e-commerce. Zakup przez Pekao pakietu akcji KIP jest istotnym krokiem wspierającym realizację celów banku w horyzoncie 2024 r., i przede wszystkim osiągnięcie pozycji jednego z liderów płatności e-commerce – podkreśla Wojciech Werochowski, Wiceprezes Banku Pekao S.A., nadzorujący Pion Bankowości Detalicznej.

Pekao ma bogate doświadczenie w obszarze akceptacji płatności kartami i konsekwentnie wzbogaca ofertę o innowacyjne rozwiązania digital i mobile oraz obsługuje około 270 tysięcy klientów firmowych w segmencie mikroprzedsiębiorstw, SME i klientów korporacyjnych. Poprzez współpracę z Tpay, Bank będzie mógł wykorzystać potencjał wzrostowy sektora e-commerce, wzbogacając swoje usługi akceptacji o płatności online tak, aby udostępnić klientom szeroką ofertę w jednym miejscu.

„Klient”, „Wzrost”, „Efektywność” i „Odpowiedzialność” – dlaczego te obszary są najważniejsze w strategii Banku Pekao?

Klient to pierwszy z filarów strategii opierający się na istotnej przewadze konkurencyjnej Banku Pekao – drugiej największej bazie klientów indywidualnych, liczącej ok. 5,5 mln klientów.

Drugi filar to wzrost. Pekao zamierza pozyskiwać 400 tys. klientów indywidualnych każdego roku oraz zwiększać udział w segmencie pożyczek gotówkowych z 7 do 10 proc. Z tym filarem wiążą się wspomniane wyżej plany rozwoju w segmencie e-commerce. Pekao chce też zaoferować więcej produktów ludziom młodym, poniżej 26 roku życia.

Efektywność – trzeci filar strategii wiąże się z planem transformacji cyfrowej. Bank Pekao chce, by klienci korzystali przede wszystkim z kanałów zdalnych, dlatego zamierza zoptymalizować procesy kredytowe. Głównym kanałem kontaktu z klientem ma być aplikacja PeoPay. Czwarta z wartości to odpowiedzialność. Bank Pekao definiuje ją w kontekście odpowiedzialnego podejścia do zarządzania ryzykiem i kapitałem i wsparcia rozwoju gospodarki.

* Materiał powstał we współpracy z Bankiem Pekao.