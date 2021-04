Jest tak źle, że Hawaje wprowadziły klimatyczny stan wyjątkowy

4 interakcji

Ekolodzy nie bez powodu określają zmiany klimatyczne mianem kryzysu. Stan ten potwierdził właśnie amerykański stan Hawaje, wprowadzając u siebie klimatyczny stan wyjątkowy.

Stan wyjątkowy został wprowadzony na mocy rezolucji Senatu SCR44, zatytułowanej Deklaracja zagrożenia klimatycznego. Tym samym Hawaje są pierwszym amerykańskim stanem, który uznaje, że obserwowane aktualnie zmiany klimatyczne to kryzys, który zagraża ludzkości i środowisku. Klimatyczny stan wyjątkowy wzywa ludzi w całym stanie do współpracy w celu zmobilizowania wysiłków na rzecz ratowania klimatu.

W ramach rezolucji Hawaje zobowiązują się do podjęcia „działań na terenie całego stanu w przekonaniu, że jego mieszkańcy mają prawo do czystego i zdrowego powietrza, wody, ziemi i żywności oraz do edukacji i schronienia”- czytamy w materiałach prasowych przesłanych do Green Matters.

Coraz więcej polityków dostrzega kryzys klimatyczny

— Bardzo się cieszę, że ustawodawca podjął ten krok, ogłaszając kryzys klimatyczny. Musimy podjąć zdecydowane działania, aby rozwiązać problemy związane ze zmianami klimatu, takie jak podnoszenie się poziomu morza, erozja wybrzeża i ochrona naszej infrastruktury krytycznej - powiedział senator Mike Gabbard, który przedstawił rezolucję w Senacie, w oświadczeniu przekazanym organizacji Green Matters.

Wszyscy hawajscy politycy, którzy zabrali głos w tej sprawie wypowiadają się w podobnym tonie:

— Każdy dzień, w którym czekamy na podjęcie działań, jest kolejnym straconym dniem. Kryzys klimatyczny jest wyraźnym i aktualnym zagrożeniem zarówno dla obecnych, jak i przyszłych pokoleń - powiedział Dyson Chee, dyrektor ds. Rzecznictwa w Hawajskiej Młodzieżowej Koalicji Klimatycznej

Hawaje są oczywiście pierwszym stanem z taką deklaracją. Warto zaznaczyć jednak, że podobne klimatyczne stany wyjątkowe zostały ogłoszone już w 144 hrabstwach, w 24 stanach. Miasta w USA, które ogłaszają katastrofy klimatyczne, to Nowy Jork, Hoboken w stanie New Jersey i Duluth w stanie Minnesota. Równie zaangażowane w sprawę jest wiele innych państw: Szkocja, Walia, Wielka Brytania, Irlandia, Portugalia, Watykan, Kanada, Argentyna i Francja.

Jako grupa wysp na środku Oceanu Spokojnego, Hawaje już doświadczyły poważnych skutków kryzysu klimatycznego. W marcu 2021 r. na Hawajach wystąpiły tak silne powodzie, że gubernator David Ige musiał ogłosić stan wyjątkowy. Rosnące globalne temperatury i wilgotność atmosfery sprawiły, że tamtejsza pora deszczowa znacznie przybrała na sile, przez Hawajczycy coraz bardziej obawiają się występowania kolejnych powodzi. Nie mówiąc już o wciąż podnoszącym się poziomie mórz i oceanów, który zagraża wszystkim wyspiarskim państwom i stanom.