Elon Musk pisze: pierwszy Super Heavy już gotowy. Kiedy Starship na orbitę?

I tak oto powstał pierwszy egzemplarz pierwszego członu, który wkrótce będzie wynosił na orbitę rakietę Starship. Potężny, cylindryczny Super Heavy właśnie pokazał się w pełnej okazałości.

O ile już do startów Starshipa się powoli przyzwyczajamy (choć sam Starship jak na razie nie może się przyzwyczaić do lądowania w całości), to część z nas zapomina, że docelowo ma być to tylko element dużo większej rakiety.

Kiedy Starshipy będą latały na orbitę – a Elon Musk przekonuje, że to już za kilka miesięcy – będą startowały z Ziemi na szczycie pierwszego członu o nazwie Super Heavy.

Super Heavy będzie zatem takim odpowiednikiem Falcona 9, który wynosi górne człony rakiety na orbitę i wraca na Ziemię.

Na zamieszczonym przez założyciela SpaceX zdjęciu widać hangar, w którym stoi pierwszy złożony w całość egzemplarz Super Heavy o oznaczeniu BN1. Na zdjęciu widać także inżynierów przygotowujących się do zamocowania górnego zbiornika na ciekły tlen na szczycie zbiornika na ciekły wodór. Dzięki temu można odnieść rozmiary rakiety do rozmiarów człowieka. Należy pamiętać, że na szczycie tego kolosa o wysokości 70 metrów będzie mocowany jeszcze Starship o wysokości dodatkowych 50 metrów.

BN1 to nielot

Według informacji przekazanych przez SpaceX pierwszy egzemplarz Super Heavy nigdy nie wzbije się w powietrze. Ma on posłużyć przede wszystkim do opracowania technologii budowy i transportu boostera z hangaru na stanowisko startowe. Według planów dopiero drugi prototyp – BN2 – oderwie się od Ziemi i wykona pierwsze podskoki na niewielką wysokość.

Optymistyczny jak zawsze Elon Musk zakłada jednak, że już w czerwcu na stanowisku startowym stanie prototyp BN3. Na jego szczycie zostanie zamontowany Starship SN20 i zestaw ten poleci na orbitę. Prawdopodobieństwo tego, że faktycznie uda się to przeprowadzić do końca czerwca, jest niskie, ale jednocześnie tak ambitny cel wskazuje, że start tego zestawu jeszcze przed końcem roku jest bardzo możliwy. Jeżeli Starship poleci na orbitę do końca 2021 r., będzie to ogromny sukces dla naszego Tony’ego Starka.