W ramach promocji na Amazonie ocenione bardzo wysoko przez Spider’s Web słuchawki Bose NC 700 są do kupienia w cenie nawet o 600 zł niższej od nominalnej. Tak tanio jeszcze nie było.

Bose NC 700 doczekały się licznych przecen w wielu różnych sklepach. Kosztujące początkowo 1700 zł słuchawki dziś można dostać w różnorakich miejscach o kilkaset złotych taniej. Zdecydowanie najtańszą ofertę – a jeszcze do tego darmową wysyłkę – ma na dziś Amazon.

Srebrna i mydlana wersja kolorystyczna NC 700 jest do kupienia na polskim Amazonie za 1100 zł. Czarne kosztują nieco ponad 1140 zł, zaś niebieskie nieco ponad 1355 zł. Ostatnia kwota, podpowiadam, nie jest okazyjna i można taniej kupić w innych sklepach. 1100 zł i darmowa dostawa to kwota na dziś bezkonkurencyjna.

Słuchawki z wyciszaniem hałasu Bose NC 700 tanio na Amazonie. Promocja na najlepsze słuchawki z redukcją hałasu.

Tak określił je Łukasz Kotkowski w swojej recenzji na Spider’s Web. Jak zauważa, Bose 700 oferują 20 godzin pracy z włączonym ANC bez konieczności podłączania do ładowarki. Jak pisze Łukasz, ich brzmienie jest ciepłe, zrównoważone we wszystkich pasmach i ewidentnie strojone tak, by trafiać w gust większości. Basu jest ani za dużo, ani za mało. Góry są śpiewne, ale nie suche. Środek wyraźnie zaakcentowany, ale nie dominuje. Tak naprawdę Bose 700 w każdym gatunku muzycznym brzmią dobrze.

Bose 700 są też bardzo wygodne. Bose 700 to najwygodniejsze słuchawki nauszne z ANC jakie można kupić. Kropka. Są cudownie komfortowe, można w nich siedzieć długie godziny bez uczucia dyskomfortu, jak zauważa Łukasz.

Promocja na Bose 700 dostępna jest pod tym adresem.