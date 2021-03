110 interakcji

Rano się wszystkie rozeszły - mówi pani ekspedientka o… 7.15 rano. Testy na COVID udało nam się kupić dopiero w czwartym markecie.

Informacje o testach na przeciwciała w Biedronce pojawiły się w zeszłym tygodniu, a sprzedaż rozpoczęła się w poniedziałek. Wybraliśmy się, by go kupić i sprawdzić, ale okazało się, że sprawa wcale nie musi być taka prosta. W pierwszych trzech Biedronkach, które odwiedziliśmy na warszawskich Odolanach i Ulrychowie, zostaliśmy odprawieni z kwitkiem. W odwiedzonych przez nas miejscach pracownicy zdjęli nawet puste pudełka po wykupionych testach. - Wszystko zostało wykupione z samego rana. Nie wiemy, kiedy będą kolejne - wyjaśniła ekspedientka w jednym ze sklepów.

Nie inaczej jest w innych częściach kraju. Łukasz Kotkowski o poranku sprawdził trzy słupskie Biedronk i także w żadnej z nich nie było testów. - Ale Biedronka chyba nie doceniła tych testów. W jednym ze sklepów w ogóle ich nie było, a w dwóch kolejnych były tylko po cztery sztuki - relacjonuje Łukasz.

W Warszawie w poszukiwaniu testów na COVID trzeba było przejechać bliżej Śródmieścia. Testy udało nam sie znaleźć w sklepie przy kinie Femina, choć i tam były to ostatnie sztuki. Cena za jeden test - 50 zł. Jednorazowo można kupić maksymalnie trzy testy.





Warto pamiętać, że test z Biedronki wskazuje, czy posiadamy przeciwciała. To dopiero wstępna informacja na temat naszego zdrowia. Jeśli jego wynik będzie pozytywny, oznacza to, że koronawirusa albo przeszliśmy, albo właśnie przechodzimy. Jeśli negatywny - nie mieliśmy koronawirusa, mieliśmy, ale nasz organizm nie wytworzył przeciwciał lub zdążyły one zaniknąć.

Jak informowaliśmy w piątek, swoje testy do sprzedaży zamierza wprowadzić także Lidl. Wykonanie testu z Biedronki czy Lidla nie powinno jednak być końcem troski o własne zdrowie. Zwłaszcza jeśli wynik jest pozytywny, należy - jak wskazuje WHO - niezwłocznie zgłosić się na konsultację z lekarzem.