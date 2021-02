Nie kupuj komputera za gotówkę. Sharp zapewni ci pełną obsługę IT w ramach niskiej miesięcznej opłaty

Zakup komputera nie należy do małych wydatków, szczególnie jeżeli potrzebujesz wielu komputerów do sprawnego działania swojej firmy.

Jakby tego było mało, po zakupie takie komputery ktoś musi serwisować i o nie dbać, a to generuje kolejne koszty. W idealnej sytuacji firma powinna skupić się na swojej działalności, a nie na obsłudze własnych komputerów. Wychodząc z tego założenia firma Sharp Electronics postanowiła zaoferować jedną kompleksową usługę, która obejmie całość obsługi komputerowej każdej firmy.

W ramach PC as a Service (PCaaS), czyli komputer jako usługa, za atrakcyjną miesięczną opłatę firma oferuje dostawę nowoczesnych laptopów biznesowych dynabook wraz z pełnym, proaktywnym monitoringiem w trybie 24/7. Klient korzystający z usługi PCaaS nie będzie musiał także zawracać sobie głowy bezustannymi aktualizacjami oprogramowania. Sharp Electronics będzie regularnie aktualizował oprogramowanie systemowe i antywirusowe, a w razie potrzeby zagwarantuje serwis i wsparcie gwarancyjne On-Site.

PCaaS: czy mi to naprawdę potrzebne?

Wszystko zależy od modelu pracy firmy. W wielu przypadkach usługa PCaaS pozwala znacząco odciążyć pracę działów IT. Firma, która zdecyduje się skorzystać z usługi oferowanej przez Sharp Electronics w ramach jednej opłaty miesięcznej, bez potrzeby dużej inwestycji, zostanie wyposażona w profesjonalne laptopy dynabook. Sharp natomiast w ramach usługi PCaaS za pomocą specjalnego oprogramowania proaktywnie będzie sprawdzał wydajność komputerów i obserwował ich obciążenie. Wszystkie błędy, które wystąpią podczas pracy wynajmowanego komputera dostarczonego przez firmę, będą automatycznie przesyłane do specjalistów Sharp Electronics, którzy będą w stanie na nie odpowiednio szybko zareagować.

Na wszystkich dostarczonych przez firmę Sharp komputerach zostanie zainstalowane także najnowsze oprogramowanie antywirusowe, którym odbiorca końcowy także nie będzie musiał się przejmować, bowiem dostawca bierze na siebie jego kontrolę.

Warto tutaj zauważyć, że producent laptopów, firma dynabook samodzielnie produkuje własny BIOS, który zabezpiecza dostęp do komputera. Oferowane w ramach usługi PCaaS komputery wyposażono w systemy bezpiecznego logowania wielopoziomowego. Użytkownicy mają zatem możliwość logowania się za pomocą hasła, specjalnej karty dostępu czy linii papilarnych.

Opieka dostawcy usługi nie obejmuje jednak tylko oprogramowania systemowego dostarczonego wraz z komputerami. W zależności od potrzeb specjaliści z Sharp Electronics oferują wsparcie serwisowe oraz regularne aktualizacje wybranych aplikacji firm trzecich.

Zgodnie z obowiązującymi trendami na rynku, firma Sharp oferuje także usługę recyklingu komputerów po zakończeniu eksploatacji.

Sharp ma już doświadczenie w tego typu usługach

Tutaj warto zauważyć, że warszawski zespół wsparcia IT w Sharp Electronics ma już spore doświadczenie w oferowaniu tego typu usług. Od listopada 2020 r. zespół najlepszych ekspertów IT zatrudnionych w nowo powstałym centrum wsparcia usług zapewnia opiekę dla klientów z Wielkiej Brytanii i Skandynawii. Także i w tym wypadku klienci mają dostęp do proaktywnego monitoringu komputerów i najnowszych rozwiązań chmurowych.

Pierwsze sukcesy i doświadczenie zdobyte za granicą z pewnością pozwolą nam zaoferować wysokiej jakości usługi wsparcia IT na naszym polskim rynku. Wprowadzona przez nas usługa PCaaS kierowana jest zarówno do firm, które potrzebują dodatkowych rąk do pracy, jak i tych, które w swojej organizacji nie posiadają dedykowanego działu IT – podsumowuje Cezary Mąka, Business Development Manager, Sharp Electronics CEE.

Artykuł powstał we współpracy z Sharp Electronics.