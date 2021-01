Oto Samsung Galaxy Buds Pro. Najlepszy przyjaciel Galaxy S21

Idealne akcesorium do Samsunga Galaxy S21 nie istnie… jak najbardziej istnieje. Nazywa się Samsung Galaxy Buds Pro i wiele wskazuje na to, że nowe słuchawki spodobają się nie tylko posiadaczom smartfonów z serii Galaxy.

Samsung od kilku lat konsekwentnie rozwija swoje bezprzewodowe „pchełki” i z roku na rok robi to coraz lepiej. Samsung Galaxy Buds i Galaxy Buds+ zebrały same pochwalne noty od użytkowników i recenzentów. Galaxy Buds Live były dziwnym konceptem, który nie każdemu przypadł do gustu, ale nie można im odmówić innowacyjności i funkcjonalności.

Samsung Galaxy Buds Pro łączą to, co najlepsze w Budsach i Budsach Live - klasyczny kształt słuchawek z mniejszym etui i aktywną redukcją hałasu.

Samsung Galaxy Buds Pro są idealnie dopasowane do Galaxy S21.

Podobnie jak w poprzednich latach słuchawki kupimy w trzech kolorach, odpowiadających wariantom kolorystycznym nowych smartfonów Galaxy S21. Tym razem Samsung zamknął swoje słuchawki w mniejszym etui niż Galaxy Buds+, więc łatwiej będzie je wcisnąć do kieszeni czy torebki. Konstrukcja jest uszczelniana i spełnia normę IPX7.

Od strony konstrukcyjnej są one bardzo zbliżone do Galaxy Buds, z kilkoma tylko wyjątkami. Jako że oferują ANC, zostały wyposażone w dodatkowe mikrofony zbierające dźwięk zarówno otoczenia, jak i z wnętrza słuchawek, by jak najefektywniej redukować hałas podczas słuchania muzyki i rozmów telefonicznych. Każda słuchawka ma łącznie trzy mikrofony, w tym jeden podwójny, zbierający dźwięk otoczenia oraz osobny mikrofon wyciszający szum wiatru.

Redukcję hałasu można będzie regulować w dwóch stopniach (niska i wysoka), wyłączyć ją zupełnie lub korzystać z trzystopniowego trybu ambient sound, pompującego dźwięki z zewnątrz do naszych uszu. ANC można sterować z poziomu słuchawek lub aplikacji, ale można też przestawić funkcję w tryb automatyczny, w którym to słuchawki same zdecydują, jak mają działać.

Jeśli chodzi o brzmienie, to za jego klarowność odpowiadają po dwa przetworniki w każdej słuchawce - 11 mm woofer oraz 6,5 mm tweeter. Samsung Galaxy Buds Pro oferują też audio 360 do oglądania filmów (podobna funkcja do spatial audio w Apple AirPods Pro) i potrafią się automatycznie przełączać między podłączonymi urządzeniami, choć zakładam, iż funkcja ta będzie działać wyłącznie z urządzeniami Samsunga: telewizorami, tabletami i smartfonami.

Galaxy Buds Pro mają wiele do zaoferowania ale też wiele do udowodnienia.

Galaxy Buds Pro będą w Polsce kosztować około 1000 zł (w chwili pisania tego tekstu nie znamy jeszcze dokładnej ceny), a to stawia je tuż obok znakomitych AirPodsów Pro czy Jabry Elite 85T. Samsung naprawdę będzie musiał wywiązać się z obietnic, by pokonać tak dobrych rywali.

O tym, czy nowe słuchawki Samsunga w istocie są tak dobre, jak zachwala je producent, przekonamy się w najbliższych dniach, gdy trafią do nas na testy. Oficjalny start sprzedaży zaplanowano na 28 stycznia.