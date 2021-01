Tę pszczółkę, którą tu widzicie, zowią Bugiem. To mały wojskowy dron

BAE Systems wespół z UAVTEK-iem opracowali drona The Bug, który jest wyjątkowo niewielkich rozmiarów. Pierwsze 30 egzemplarzy trafi do armii brytyjskiej, gdzie będzie testowane w warunkach polowych.

The Bug waży raptem 196 g, a więc mniej więcej tyle co twój telefon komórkowy. Mimo to jest w stanie utrzymywać się w powietrzu przez 40 min oraz pokonać dystans 2 km, co więcej może działać, nawet gdy prędkość wiatru sięga 80 km/godz.

To właśnie ten ostatni parametr ma być szczególnie istotny dla pierwszego potencjalnego klienta, którym jest brytyjska armia. Malutki dron jest zupełnie bezużyteczny w momencie, gdy nie jest w stanie dolecieć do celu z uwagi na ciut gorszą pogodę. The Bug straci zdolność operacyjną dopiero podczas prawdziwej burzy.

The Bug to zaawansowany dron zwiadowczy. Jest mniej więcej podobnego rozmiaru, co iPhone.

Szczegóły techniczne The Buga nie są znane i nie powinno to nikogo dziwić. Im dłużej wojskowi zdołają utrzymać w tajemnicy zdolności rozpoznawcze drona, tym lepiej. Nie wiemy więc, jakie urządzenia rejestrujące znajdują się na pokładzie drona, choć wiemy, że ten potrafi on rejestrować między innymi wideo. The Bug może mieć różnorakie sprzęty na pokładzie dobierane zależnie od potrzeb.

Potwierdza to zresztą samo BAE Systems, które już potwierdziło, że pracuje nad dalszym rozwojem The Buga. Zamiast projektować jego następcę, póki co skupia się właśnie na badaniu, jakiego rodzaju sprzęt wojskowy może być przenoszony i wykorzystany przez drona. Ciekawe kiedy pojawi się jego konsumencka wersja.