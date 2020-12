To już oficjalne: LG wkracza w świat telewizorów Mini LED. Nie zabraknie modeli 8K

TCL nie jest już jednym producentem telewizorów oficjalnie inwestującym w produkty Mini LED. Na najbliższych targach CES firma LG zademonstruje nową kolekcję telewizorów LCD. Najważniejsze będą te, które producent nazywa QNED.

LG oficjalnie potwierdziło, że już niedługo na rynku pojawią się pierwsze telewizory Mini LED o nazwie QNED, wśród których 86-calowy model 8K będzie modelem sztandarowym. Telewizory te rzecz jasna nie zastąpią linii OLED TV, która nadal będzie pozycjonowana jako linia premium i oferująca jeszcze lepszą jakość obrazu. QNED-y mogą jednak nieco zamieszać na średniej półce cenowej. A także wśród poszukujących dużych telewizorów, choć wiele będzie zależeć od ich ustalonej ceny.

Telewizory LG QNED będą dostępne w rozdzielczościach 4K i 8K. Wszystkie będą wykorzystywać technologie Mini LED, NanoCell (dzięki której telewizory LCD od LG mają bardzo wysokie kąty widzenia) oraz kwantową kropkę, czyli powłokę z nanokryształów pozwalającą na uzyskanie szerszej palety barwnej.

Telewizory LG QNED Mini LED. Czyli że co?

QNED miniLED (Quantum NanoCell Mini LED) zawierają do 30 tys. diod LED i do 2,5 tys. stref wygaszania, co ma im zapewnić jeszcze wyższą precyzję w odwzorowaniu koloru, a przede wszystkim dużo większy kontrast. Nie będzie to więc jakość podobna do OLED TV, gdzie każda dioda świeci własnym światłem, zapewniając kontrast idealny, w teorii Mini LED (nie mylić z MicroLED) to coś pomiędzy klasycznymi LCD a OLED-ami.

Tak brzmi teoria – zobaczymy jak z praktyką. LG nie jest pierwszy na rynku z telewizorami Mini LED. Oferuje je już od dłuższego czasu firma TCL. Trzeba przyznać, że rezultaty są bardzo ciekawe, jednak o prawdziwej rewolucji mowy nie ma – a najlepszy telewizor Mini LED od TCL niekoniecznie oferuje najlepsze rezultaty w zestawieniu z topowymi Braviami czy QLED-ami.

No ale to TCL. Zobaczymy co konkretnie pokaże LG. A także, co dużo istotniejsze, w jakich cenach. Jest jednak bardzo możliwe, że telewizory LG QNED mogą okazać się najlepszym zakupem dla kogoś, kto szuka nie tylko świetnego, ale też i bardzo dużego telewizora. Niestety, ceny telewizorów OLED wraz z rozmiarem matrycy rosną do trudnego do zaakceptowania poziomu.