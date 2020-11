13 interakcji

Watch Dogs Legion to jedna z najważniejszych gier na start nowej generacji konsol. Tytuł z otwartym światem i dziewięcioma milionami grywalnych Londyńczyków do zwerbowania otrzymał pierwszy solidny rabat cenowy. Zarówno na PC, jak i na konsolach.

Permanentna inwigilacja. Potężne korporacje. Sztuczna inteligencja. Zamachy i akty terroru. Watch Dogs Legion porusza niezwykle aktualne tematy, jednocześnie oddając w ręce graczy cały Londyn. Europejskie megamiasto stoi w grze Ubisoftu otworem, zachęcając do zwiedzania, wykonywania misji i werbowania osób do podziemnej organizacji. Tylko ona może stawić czoła potężnej korporacji, która owinęła się wokół brytyjskiej stolicy niczym ośmiornica.

Z okazji Black Friday Watch Dogs Legion doczekał się pierwszej obniżki ceny.

Grę w wersji na komputery osobiste kupimy z rabatem 25 proc., płacąc 187 zł zamiast 249 zł. To jednak nie koniec kreatywnego oszczędzania. Jeszcze potężniejsze cenowe cięcie możemy wykonać, łącząc promocję na komputerowy Watch Dogs Legion z rabatem na drugi produkt w Sklepie Ubisoft. Dodając do koszyka Legion z dowolną inną grą, znacząco zwiększamy uzyskany upust.

Przykładowo, gdy do koszyka z Watch Dogs Legion za 187 zł dorzucam Prince of Persia za skromne 4 zł, otrzymuję dodatkowy rabat - 20 proc. Łącznie daje nam to 153 zł za grę, która niedawno świętowała swoją premierę i która wystarczy na dziesiątki godzin zabawy. Nie taka zła okazja, zwłaszcza dla fanów serii Watch Dogs. Prince of Persia z 2008 r. to także sympatyczny dodatek.

Watch Dogs Legion jest również tańszy na konsolach Xbox Series.

Dzięki prokonsumenckiej polityce Microsoftu raz kupioną grę dla Xboksa uruchomimy zarówno na starszej generacji konsol Xbox One, jak również na nowszej generacji konsol Xbox Series. Do tego zakupiony produkt zawsze działa w maksymalnej dostępnej konfiguracji dzięki rozwiązaniu Smart Delivery. W przypadku konsol Xbox Series X Legion działa w natywnej jakości 4K lub ze wsparciem wymagającej technologii śledzenia promieni: ray tracing.

Watch Dogs Legion w sklepie Microsoftu utrzymał wysoki, sięgający 35 proc. rabat. W ten sposób grę wycenioną na 289 zł nabędziemy za 188 zł. Kupiony produkt uruchomimy na konsolach z rodziny Xbox Series oraz Xbox One. Podobne warunki promocji dostępne są dla gry na platformę Sony.

Watch Dogs Legion niebawem stanie się większy o tryb wieloosobowy.

Wraz z pierwszą aktualizacją zawartości gra Ubisoftu zostanie poszerzona o moduły Co-Op oraz PvP. W trybie kooperacji czterech śmiałków jednocześnie będzie mogło odzyskiwać Londyn z łap korporacji, biorąc udział w rozmaitych aktywnościach. Od prostych wyzwań, po trudniejsze misje poboczne, kończąc na wymagających zadaniach Tactical Ops, gracze połączą siły korzystając z unikalnych umiejętności charakteryzujących tryb sieciowej współpracy.

Ubisoft nie zdradza wiele na temat modułu rywalizacji. Już teraz wiemy jednak, że jednym z trybów będzie walka robo-pająków znanych z kampanii fabularnej, sterowanych na specjalnej arenie przez ośmiu graczy jednocześnie. Jeśli zawsze marzyliście, żeby wziąć udział w takim progranie jak telewizyjne Walki Robotów, wasza fantazja w końcu zostanie zrealizowana.

