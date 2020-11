Kilka lat temu: ktoś znajduje kamień na pustyni. Teraz: kamień dowodzi istnienia wody na Marsie

22 interakcji

NWA 7034 oraz NWA 7533 to dwa ciemne meteoryty odkryte na Saharze zaledwie kilka lat temu. Teraz jednak dostarczają one niezwykle ciekawych informacji.

Kwestia pochodzenia wody na skalistych planetach Układu Słonecznego jest wciąż otwarta. Co do zasady naukowcy uznają, że woda mogła zostać dostarczona na powierzchnię Ziemi czy Marsa przez planetoidy i komety, które we wczesnych latach Układu Słonecznego często uderzały w powierzchnię planet. Alternatywna teoria, nieco mniej popularna, zakłada natomiast, że woda mogła swobodnie powstawać także w rejonie powstawania planet skalistych i mogła istnieć na ich powierzchni od samego początku.

O ile obecnie Mars pozbawiony jest tak wody w stanie ciekłym, jak i gęstej atmosfery, to powszechnie zakłada się, że woda na Marsie istnieje już od 3,7 mld lat. Wcześniej występowała w stanie ciekłym, a wraz z ucieczką atmosfery, pozostała jedynie w formie lodu.

NWA 7533. Źródło: NASA

Kamienie odkryte na Saharze wskazują, że nie wiemy jednak wszystkiego. Najwcześniejsze fragmenty tych konkretnych meteorytów powstały na Marsie 4,4 mld lat temu. Są to zatem najstarsze znane meteoryty marsjańskie na Ziemi. Po przeprowadzeniu analizy spektroskopowej przez prof. Takashi Mikouchiego z Uniwersytetu Tokijskiego okazało się, że woda na Marsie istniała już w trakcie powstawania tych meteorytów. Ślady utleniania wskazują, że woda musiała być na powierzchni lub w skorupie Marsa w czasach, kiedy doszło do uderzenia planetoidy, które stopiło fragment skorupy Marsa. Co więcej, owo zderzenie mogło uwolnić duże ilości wodoru, który mógł przyspieszyć ocieplanie planety, gdy i tak miał on już gęstą atmosferę zbudowaną z dwutlenku węgla.

Skąd więc ta woda?

Odkrycie wody w tak starym meteorycie może wskazywać na to, że jednak mogła ona stanowić produkt procesów aktywnych w trakcie formowania się planet skalistych i istniała na powierzchni planety od samego początku. To niezwykle istotna informacja, bowiem jeżeli naukowcom uda się odtworzyć proces powstawania wody w początkach Układu Słonecznego, będzie to miało istotny wpływ na szacowanie możliwości istnienia życia na egzoplanetach odkrywanych w naszej galaktyce.