Oficjalne konto Xboxa właśnie wstawiło swoje pierwsze wideo na TikToka. Nie byłoby to nic wielkiego, gdyby nie fakt, o jakim wideo mowa.

Microsoft przez lata nie był firmą słynącą z dystansu do siebie. Komunikacja firmy była sztywna jak statystyczny prezes korporacji, ciasna jak podwójny windsor na tanim krawacie junior managera. Nawet dział Xboksa, dział ROZRYWKOWY, w komunikacji zewnętrznej sprawiał raczej wrażenie statecznego pana w garniturze wypuszczonego na potańcówkę niż wyluzowanego nastolatka.

Odkąd Satya Nadella zasiadł za sterami Microsoftu, a Phil Spencer przejął Xboksa, atmosfera w firmie wyraźnie zaczęła się rozluźniać, a Microsoft stopniowo wypracował sobie image nie smutnego starszego pana, a energicznego startupowca. W przypadku Xboxa największy przełom nastąpił mniej więcej w czasie wdrożenia abonamentu Xbox GamePass. Ekipa Xboksa dobrze wiedziała, że musi trafić z komunikacją do młodszych odbiorców, dla których model abonamentowy jest opłacalny, atrakcyjny i którzy nie mają najmniejszego problemu z tym, że nie dostają gier „na zawsze”.

To, co ostatnio wrzuca Xbox ze swoich kont na Facebooka czy Twittera powinno być omawiane na zajęciach z internetowego marketingu pt. „jak prowadzić niewymuszoną, zabawną komunikację w internecie”. Przy okazji premiery Xboxa Series X social mediowe ekipy Microsoftu wspinają się na wyżyny dystansu do samych siebie i obracania żartu w skuteczne narzędzia marketingowe.

Pierwsze wideo Xboxa na TikToku bawi do rozpuku.

Niby nic - pierwszy kadr pokazuje udostępnioną nakładkę AR, która pozwala „postawić w domu” nową konsolę i zobaczyć, czy będzie pasowała do otoczenia. A potem wchodzimy do galerii, a tam… przegląd memów dotyczących Xboxa Series X i Series S.

I to nie wymuszonych, wymyślonych śmiesznych obrazków, ale rzeczywistych memów, które zalały internet po pokazach nowych konsol Microsoftu. Mamy więc kuchenki jednopalnikowe i klimatyzatory (XSS), mamy lodówki (XSX), mamy nawet mema autorstwa polskiego grafika Fakes Forge, który rozszedł się po sieci z viralową popularnością po przejęciu Bethesdy przez Microsoft.

Dobra passa Microsoftu musi się przełożyć na sprzedaż Xboxa.

Microsoft w ostatnich tygodniach bierze szturmem serca fanów i zasiewa ziarno niepewności w obozie PlayStation. Dostaliśmy wszystko - jedną potężną i jedną przystępną cenowo konsolę nowej generacji, tani jak barszcz abonament na setki gier, udaną przedsprzedaż i bombę w postaci przejęcia Bethesdy.



A przecież to nie koniec niespodzianek, bo sam Satya Nadella potwierdził, że zakupy Xboxa jeszcze się nie skończyły i już za kilka godzin dowiemy się, które jeszcze studio trafi pod skrzydła Microsoftu. Dodajmy do tego fantastyczny marketing, prowadzony z luzem i przymrużeniem oka, i… cholerka, jeśli to nie sprzeda Xboxa Series X i Series S, to nie ma dla nich nadziei.



