Oferta dodatków dedykowanych Xbox Series na razie jest skromna. Warto jednak mieć na uwadze, że niemal wszystkie sprzęty zgodne z Xboxem One zadziałają również z Xboxem Series.

W pudełku z konsolą Xbox Series znajdziemy dodatkowo jeden bezprzewodowy kontroler do Xbox Series z koszyczkiem na baterie AA oraz przewód HDMI. A co jeśli chcemy grać z kimś na dwa gamepady? Albo jeśli zamiast ciągłej wymiany nieekologicznych baterii chcemy ładować kontroler ładowarką, tak jak gamepada od konkurencji?

To już musimy kupić osobno. Microsoft ogłosił właśnie dostępność w przedsprzedaży akcesoriów dedykowanych konsolom Xbox Series. Na razie jest ich niewiele – różne odmiany gamepadów i ładowarka z akumulatorkiem. To drugie już wiem, że na pewno kupię.

Dodatkowy kontroler i ładowarka do Xbox Series. Akcesoria do nowych konsol już w przedsprzedaży.

Do Xboxa Series X dołączony będzie czarny bezprzewodowy kontroler Xbox Series, a do Xboxa Series S biały. Oprócz tego w sprzedaży w sklepach pojawi się wersja niebieska. Wydaje się wręcz stworzona, by powitać na platformie planów PlayStation:

W sprzedaży pojawią się gamepady zarówno bez żadnych dodatków, jak i z donglem USB do PC. Co prawda ów dongiel nie jest wymagany, by gaempad mógł działać z komputerem (kontroler jest wyposażony w łączność Bluetooth), ale dysponując tym dodatkiem komputer z padem porozumiewać się będą przez protokół Xbox Wireless, redukujący do minimum opóźnienia sterowania. Posiadacze konsol Xbox Series rzeczonym donglem przejmować się nie muszą.

Wszystkie gamepady dla Xbox Series są również zgodne z Windowsem, Androidem, iOS-em i iPadOS-em. Niezmiennie możemy też korzystać z Xbox Design Lab, dzięki któremu za dopłatą możemy sami zaprojektować nasz kontroler, modyfikując kolor niemal dowolnego jego elementu.

Oprócz tego możemy dokupić ładowarkę do gamepada, składającą się na przewód USB-C i akumulator zastępujący parę paluszków AA. Podobno od zera do pełna naładuje się w cztery godziny.

Akcesoria do Xbox Series – ceny i dostępność.

Konsole Xbox Series są już dostępne w przedsprzedaży, tak jak rzeczone akcesoria. Bezprzewodowy kontroler do Xbox Series kosztuje 250 zł, a w wersji zawierającej adapter bezprzewodowy do PC - 290 zł. Ładowarka do kontrolerów to wydatek 110 zł.