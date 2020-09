Filmy dokładnie takie jak chciał reżyser na telewizorach LG NanoCell. Inni powinni brać przykład

Jaki telewizor wybrać do filmów i seriali? Jedną z lepszych propozycji przy zachowaniu świetnej relacji możliwości do ceny jest tegoroczna linia telewizorów LG NanoCell. Wykaz funkcji jakie oferują powinien być ściągawką dla innych.

Jaki jest najlepszy telewizor na rynku? Dostatecznie dobrą odpowiedzią jest: ten najdroższy. Niestety jest też ona mało przydatna. Przecież mało kto z nas wyłoży kilkadziesiąt tysięcy złotych na sprzęt najwyższej klasy. Ale czy jest zbiór wytycznych, którymi warto się kierować? Jakaś ściągawka, z którą pójdziemy do sklepu, by chociaż zawęzić swój wybór?

Oczywiście że tak. Są pewne cechy telewizora, którym fan kina w domowym zaciszu powinien poświęcić szczególną uwagę. To nie do końca tak, że telewizor ich pozbawiony do oglądania filmowych treści się nie nadaje. Trzymając się jednak poniższych porad możemy być pewni, że nasz sprzęt obsłuży wszystkie udostępniane produkcje w najwyższej możliwej jakości.

LG NanoCell to linia telewizorów, która może stanowić wzór. Zacznijmy od Filmmaker Mode.

W tym roku LG postarał się, by nie tylko najdroższa linia OLED TV spełniała najbardziej wyszukane oczekiwania entuzjastów. Tegoroczna linia telewizorów LG NanoCell oferuje wszystkie funkcje, które aktualnie są stosowane na rynku i które dotyczą konsumowania treści wideo. Najważniejszą nowością wydaje się Filmmaker Mode.

W filmie czy serialu ważna jest nie tylko treść. Niejednokrotnie oprócz fabuły możemy podziwiać piękne kadry, pracę kamery, kolorystów i reżysera. Większość telewizorów na domyślnych ustawieniach całą tę pracę znacząco modyfikuje, starając się ulepszyć obraz ponad intencje filmowcy. Na szczęście zazwyczaj już przełączenie telewizora w tryb Kino, Film czy pod podobną nazwą rozwiązuje część problemów.

W ubiegłym roku stało się jednak coś ciekawego. Znani ludzie kina, w tym moi idole Christopher Nolan i James Cameron, a także Tom Cruise, Paul Thomas Anderson, Ryan Coogler, Patty Jenkins, Martin Scorsese, J.J. Abrams, Ava DuVernay, Judd Apatow, Ang Kee, Reed Moreno i bracia Duffer zaczęli aktywnie zabierać głos w kwestii tego co nowoczesne telewizory robią z ich dziełami. Filmowcy wezwali producentów telewizorów do opanowania się w nakładaniu kolejnych ulepszaczy na obraz. LG posłuchało tego apelu. Firma porozumiała się z konkurencją i UHD Alliance celem stworzenia inicjatywy wprowadzenia do telewizorów trybu pracy Filmmaker Mode.

Tryb Filmmaker Mode dba o wierność obrazu względem intencji reżysera. Wyłączone zostaną wszystkie elementy przetwarzania wideo, które nie mają na celu rekonstrukcji obrazu, a jego nienaturalne upiększanie. Nalezą do nich upłynnianie ruchu, redukcja szumów czy wyostrzanie. Tryb Filmmaker Mode ma zapewnić też absolutną wierność względem oryginału w kwestii liczby klatek na sekundę, kolorów i proporcji ekranu.

Dolby Vision. Teraz w wersji z IQ.

Dolby Vision to jeden z dwóch proponowanych następców dla formatu HDR10. To ten popularniejszy, który najpewniej wygra rywalizację z konkurencją. Korzysta z niego Netflix i Prime Video, większość filmów na Blu-ray UHD również go obsługuje.

(efekt symulowany)

Najważniejszą zmianą względem powszechnie stosowanego HDR10 jest możliwość wpływania na parametry obrazu podczas jego odtwarzania oraz dopasowanie tych parametrów do możliwości matrycy konkretnego sprzętu. Dzięki temu obraz HDR jest wyświetlany bez przekłamań czy prześwietleń. Obsługa Dolby Vision w zasadzie powinna być już obowiązkowa w nowoczesnym telewizorze.

Dolby Vision IQ to rozszerzenie tej techniki. Telewizor z takim mechanizmem modyfikuje parametry obrazu tak, by uwzględnić kontekst danej sceny a przede wszystkim by uwzględnić warunki oświetleniowe panujące w salonie. Wszak ciut inaczej postrzegamy barwy będąc w rozświetlonym pomieszczeniu, a inaczej w przyciemnionym.

LG NanoCell to również świetne algorytmy rekonstrukcji obrazu.

Z wykorzystaniem algorytmów sztucznej inteligencji do odbudowywania utraconych z różnych względów informacji o obrazie LG zwlekało dość długo, obserwując poczynania konkurencji. Wyszło to temu producentowi na dobre, bowiem jak w końcu pojawił się mechanizm jego autorstwa – AI Picture Pro – okazał się jednym z najsprawniejszych na rynku.

Algorytmy takie mogą istotnie wpłynąć na jakość filmu i serialu, przy założeniu, że działają dobrze. Wszak większość treści oglądamy w formatach stratnych – w ramach kablówki HD, streamingu z usług VOD w kompresji stratnej czy z YouTube’a. Są to treści o niższej szczegółowości niż nieskompresowany sygnał o rozdzielczości 4K.

Procesor obrazu telewizora rozpoznaje i oddzielnie koryguje specyficzne elementy obrazu, takie jak twarze lub tekst. Telewizor przy transmisji sportowej wyostrzy sylwetki sportowców i wyraźniej odwzoruje ich ruch, zmniejszy ostrość tłumu na trybunach – stawiając widza w centrum wydarzeń. Dobierze też jasność najlepiej pasującą do sceny i otoczenia. Osoby nie darzące sztucznej inteligencji przesadnym zaufaniem mogą oczywiście tę funkcję w telewizorach LG NanoCell wyłączyć – jestem jednak przekonany, że jak tylko sprawdzą jej skuteczność, nawet o tym nie pomyślą. To ważna i pożądana funkcja.

Nie zapominajmy o kontraście i kolorach.

Tu niestety nie ma już łatwego wyznacznika. Jakiegoś elementu, po którym łatwo będzie odróżnić telewizor oferujący obraz o wysokim kontraście i stosownym nasyceniu kolorów. Niestety, trzeba czytać recenzje zawodowców i opinie użytkowników.

Telewizory LG NanoCell, dla przykładu, wykorzystują skomplikowany system podświetlenia typu full array, by osiągnąć pożądany kontrast. Ów system dba o to, by szczegóły nie ginęły w ciemnych miejscach na wyświetlaczu, by czerń faktycznie była czarna – ale też by jasne elementy odpowiednio się wyróżniały na ekranie. Z kolei za odzwierciedlenie naturalnych kolorów w telewizorach LG NanoCell odpowiada powłoka z nanokryształów.

Istotne są też kąty patrzenia. Wzięte za przykład telewizory LG NanoCell wykorzytują matrycę IPS gwarantującą, że osoba siedząca na skraju kanapy widzi obraz o dokładnie tej samej jakości i parametrach, co ta na środku. IPS LCD nie jest jedyną technologią to gwarantującą – tę samą zaletę mają matryce OLED.

Zapamiętaliście? Filmmaker Mode, Dolby Vision IQ i sztuczna inteligencja. Tak jak w telewizorach LG NanoCell.

Filmmaker Mode gwarantuje wierność obrazu z zamierzeniami reżysera. Dolby Vision IQ gwarantuje, że telewizor będzie technicznie w stanie jak najwierniej odtworzyć materiał, wykorzystując wszystkie możliwości jego matrycy i czujników. A sztuczna inteligencja korzystnie wpłynie na obraz strumieniowany w niższej rozdzielczości niż nieskompresowane Ultra HD.

Reszta zależy już od specyfiki konkretnego modelu. Zachęcamy więc do zadawania pytań i czytania naszych recenzji. A jeżeli nie macie na to czasu i potrzebujecie szybkiej porady zakupowej: LG NanoCell czekają na was we wszystkich popularnych sieciach handlowych. A w Media Expert do końca miesiąca do wybranych modeli telewizorów LG NanoCell dostaniecie gratis świetne słuchawki LG Tone Free HBS-FN4, które widać na zdjęciu powyżej.

*Tekst powstał przy współpracy z LG