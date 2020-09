Jeśli jeszcze nie zaktualizowałeś swojego Apple Watcha do najnowszej wersji systemu WatchOS – punkt dla ciebie. WatchOS 7 powoduje rozliczne problemy w zegarkach Apple’a.

Jednym z elementów filozofii Apple’a jest dostarczanie aktualizacji użytkownikom w tym samym czasie. Żadnej fragmentacji, czekania na zatwierdzenie przez operatora – kiedy pojawia się nowa wersja systemu, wszyscy użytkownicy od razu ją dostają. Dotyczy to zarówno komputerów, jak i telefonów oraz zegarków. To dobra filozofia, jednak czasem stanowi ona również miecz obosieczny: jeśli coś się psuje, to wszystkim naraz.

Apple Watch nie działa? To prawdopodobnie wina WatchOS 7.

Już od pierwszego dnia po aktualizacji użytkownicy zaczęli zgłaszać szereg rozmaitych problemów. Bodajże najczęściej zgłaszanym było ogólne pogorszenie czasu pracy na jednym ładowaniu, co w zegarku takim jak Apple Watch, który i tak ledwo wytrzymuje jeden dzień z dala od gniazdka, nie jest dobrą wiadomością.

Wielu posiadaczy zegarków Apple'a – w tym mój redakcyjny kolega, Piotr Grabiec – zgłaszało także problemy z funkcją odblokowywania komputera Apple przy użyciu Apple Watcha. Problem da się obejść, na co wskazują użytkownicy Reddita, ale rozwiązanie jest zagmatwane i wcale nie musi być skuteczne.

To wszystko nakłada się na ogólny brak stabilności, którego doświadczają użytkownicy Apple Watchów od czasu aktualizacji do WatchOS 7. Teraz do wszystkich powyższych problemów doszły jeszcze bolączki zgłaszane przez posiadaczy Apple Watcha Series 3.

Na stronie pomocy Apple’a pojawił się wątek, obecnie liczący już dziesięć stron, którego uczestnicy zgłaszają problem z samoczynnie restartującym się Apple Watchem Series 3. Zegarki potrafią też w losowym momencie zablokować się na nadgarstku i rozłączyć z iPhone’em.

W tym tygodniu pojawiła się aktualizacja WatchOS 7.0.1, która miała rozwiązać większość zgłaszanych problemów, ale nic nie wskazuje na to, by te powyższe ustąpiły. O ile w nowszych modelach zegarków problemy z płynnością działania i czasem pracy zdają się poprawiać, tak posiadacze Series 3 nadal narzekają na rozłączający się i restartujący zegarek.

Warto przy tym przypomnieć, że choć Apple Watch Series 3 nie jest najnowszym sprzętem w ofercie Apple’a, to Apple wciąż oferuje jego zakup na swojej stronie jako najtańszego modelu w portfolio. Problemy dotyczą więc zarówno tych użytkowników, którzy noszą swojego Series 3 od kilku lat jak i tych, którzy dopiero co kupili nowy zegarek.

Czy da się cofnąć do WatchOS 6? Niestety, mam złe wieści.

Raz zaktualizowanego zegarka nie da się już przywrócić do poprzedniej wersji systemu operacyjnego. A to znaczy, że jedynym sposobem na naprawę wszystkich bolączek jest… cierpliwość. I trzymanie kciuków, że Apple jak najprędzej wypuści stosowną łatkę, która się z tymi problemami upora. Przy tak dużym odzewie niezadowolonych użytkowników można mieć nadzieję, że stanie się to raczej prędzej niż później.