Rząd pokazał skutki niszczenia masztów. Ministerstwo Cyfryzacji walczy z kłamstwami na temat 5G

Miłośnicy teorii spiskowych uwielbiają wypowiadać się na temat sieci 5. generacji i stają się coraz głośniejsi. Ministerstwo Cyfryzacji w odpowiedzi postanowiło walczyć z fake newsami o 5G.

Przedstawiciele rządu już na początku miesiąca informowali, że będą walczyć z fake newsami szerzonymi przez miłośników teorii spiskowych. Taka deklaracja pojawiła się przewrotnie w odpowiedzi na poselską interpelację dotyczącą przeprowadzenia analiz wpływu sieci 5G w Polsce na zdrowie obywateli.

Ministerstwo Cyfryzacji postanowiło przeciwdziałać dezinformacji w kwestii sieci 5. generacji oraz norm PEM za pomocą dwóch klipów wideo oraz strony internetowej gov.pl/5G, która rozprawia się z mitami na temat tej technologii. Rządzący chcą w ten sposób zarówno uspokajać, jak i edukować obywateli akurat przed nadchodzącą aukcją 5G.

„Dobry zasięg – wszystko czego potrzebujesz, by móc się realizować”

Pierwszy z klipów skupia się na pokazaniu zalet, jakie niesie za sobą łączność komórkowa. Wyjaśnia on, że 5G to nie jest chochoł, którego należy się obawiać, tylko narzędzie, dzięki któremu możliwe są zdalna praca, edukacja i konsultacja medyczna. To trzy obszary życia, które stały się niezwykle istotne w dobie trwającej pandemii koronawirus Sars-Cov-2.

Ministerstwo Cyfryzacji podkreśla też, że osoby, które twierdzą, iż maszty z antenami montowane przez operatorów to „zło i przyczyna chorób”, się mylą. W opisie filmu czytamy, że „nie ma żadnych dowodów na to, że rzeczywiście są szkodliwe dla zdrowia” i faktycznie tak jest, bo domniemania o szkodliwości sieci 5. generacji nie mają żadnych racjonalnych podstaw.

W opisie klipu pojawia się też wzmianka o tym, że nasilenie się teorii spiskowych łączących (rzekomo fikcyjnego) koronawirusa z siecią 5. generacji, zaczyna być niebezpieczne. W ostatnim czasie w Polsce i w wielu innych krajach na świecie doszło do aktów wandalizmu, gdyż miłośnicy teorii spiskowych ze strachu przed tym, czego nie rozumieją, zaczęli niszczyć stacje bazowe.

„Sprawne sieci mobilne to nauka, praca i bezpieczeństwo”

Drugi z opublikowanych przez rząd klipów opowiada o świecie, w którym sieci komórkowych zabrakło. Miłośnicy teorii spiskowych, którzy są przeciwni stawianiu kolejnych stacji bazowych i chcieliby zlikwidować te już istniejące, mogą dzięki temu zrozumieć, jak właściwie wyglądałby świat, gdyby rządzący ulegli ich irracjonalnym żądaniom.

W największych polskich miastach przestaje działać synchronizacja świateł na skrzyżowaniach. Nie na chwilę, na stałe. Nie zamówicie taksówki „na mieście”, nie sprawdzicie szybko rozkładu jazdy komunikacji, nie kupicie biletu przez komórkę. Tracicie łączność z najbliższymi. Nie da się jednak dodzwonić po pomoc. Nie ma zasięgu. Nie macie gotówki? Nie wypłacicie jej z bankomatu. Niestety, płatności kartą także nie działają — czytamy w opisie klipu

Autorzy materiału podkreślają, że to wcale nie jest scenariusz „kiepskiego filmu katastroficznego”, tylko opis świata, o który miłośnicy teorii spiskowych tak zacięcie walczą. Pozbycie się łączności komórkowej z naszego życia wiązałoby się z rezygnacją z wielu udogodnień, o których poprzednie pokolenia mogły marzyć. 5G jest potrzebne, by się rozwijać i budować silną gospodarkę.

Póki co rządowa kampania przeciwko fake newsom i teoriom spiskowym nt. 5G nie odnosi spektakularnych sukcesów

A przynajmniej nie na YouTubie.

Oba omawiane wyżej materiały zostały udostępnione w serwisie YouTube już 21 sierpnia 2020 r. Niestety od tego czasu minęło już kilka dni, a klipy obejrzano jedynie po kilkaset razy. Trudno też oszacować, ile razy zobaczyli te materiały ci ludzie, którzy faktycznie do tej pory nie mieli wiedzy na ten temat i dawali wiarę szarlatanom, którzy na strachu przed 5G żerują.

Obawiam się, że obecnie te materiały wideo jedyne co robią, to przekonują już przekonanych, ale i tak cieszy, że rząd podjął w ogóle próbę walki z dezinformacją. Teorii spiskowych wyplenić się nie da i zawsze znajdą się ludzie, którzy wierzą w coś nieprawdopodobnego na przekór faktom, ale to nie oznacza, że nie powinniśmy podejmować prób edukowania ich.

Osoby, które nadal mają obawy i wątpliwości dotyczące 5G, powinny zapoznać się z materiałami udostępnionymi na rządowej stronie internetowej. Zagadnienia związane z siecią 5. generacji omówione zostały tam kompleksowo, ale prostym językiem. Udostępniony został też Przewodnik po 5G w formacie PDF, który zbiera najważniejsze informacje w jednym miejscu.



