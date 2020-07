Sprawdź swoje PS4. Wielu graczy w Polsce otrzymało 40 zł na zakupy z okazji 10-lecia PS Plus

7 interakcji

Sony świętuje 10-lecie abonamentowej usługi PS Plus. Firma nie tylko dodała bonusową produkcję do comiesięcznego katalogu gier od zaraz, ale również powiększa cyfrowy portfel losowych graczy o 40 zł.

Usługa PS Plus leży u podwalin dzisiejszej infrastruktury sieciowej Sony. Posiadacze PS3 na pewno pamiętają powolne serwery oraz liczne okresy braku dostępu do rozgrywek sieciowych, spowodowane „pracami konserwacyjnymi“. Od kiedy jednak PS Plus zamieniło się w obowiązkowy haracz pobierany od tych, którzy chcą grać online, gracze zaczęli wymagać usługi na odpowiednim poziomie.

Przez kilkanaście (kilkadziesiąt?) miesięcy od premiery PS4, sieciowa infrastruktura Sony przeszła gigantyczną modernizację. To m.in. za pieniądze abonentów Plusa prace konserwacyjne odeszły do przeszłości, tak samo jak wolne serwery czy niska prędkość pobierania. Sony doszlusowało poziomem usług sieciowych do akceptowalnego stanu, dzięki czemu pobieranie 100-gigabajtowych produkcji nie jest udręką.

Teraz Sony świętuje 10-lecie usługi PS Plus, dodając 40 zł do portfelów losowych graczy.

Posiadacze PlayStation 4 z całego świata raportują o nieoczekiwanej, ale przyjemnej niespodziance. Na niektórych użytkowników konsoli czeka bowiem systemowa informacja o 10 dolarach/10 euro/40 zł doładowania, oczywiście z okazji dziesięciolecia. Komunikat o powiększonej kwocie w portfelu można zobaczyć w zakładce powiadomień w menu PS4. Niektórzy informują także o powiadomieniu w aplikacji PlayStation dla urządzeń mobilnych.

Swoje 40 zł otrzymało wielu graczy z Polski, co potwierdzają doniesienia rodzimych mediów oraz posty w grupach społecznościowych. Niestety, na ten moment nie wiadomo, jakim kryterium posługuje się Sony, wybierając tych szczęśliwców. System wydaje się bardzo losowy. Dodatkowe 40 zł otrzymują np. zupełnie nowi posiadacze PS4, podczas gdy weterani nie widzą żadnych zmian w cyfrowym portfelu.

Jedyną pewną zmienną jest aktywny abonament PS Plus.

Wszyscy użytkownicy PS4 z powiększonym saldo to aktywni subskrybenci PS Plusa. To na ten moment jedyny element klucza wyboru Sony, co do którego możemy być stuprocentowo pewni. Dlatego najlepiej będzie, jeśli po prostu włączycie własną konsolę i zajrzycie do swojej zakładki powiadomień. Życzę wam odrobiny szczęścia, którego niestety zabrakło w moim przypadku.