5G w Polsce: gdzie działa szybki internet? Mapa zasięgu Plus, Orange, Play i T-Mobile
Wszystkie cztery polskie telekomy infrastrukturalne uczestniczą w wyścigu o pokrycie Polski siecią 5. generacji już od 2020 r. A gdzie dociera 5G od takich operatorów jak Plus, Orange, Play i T-Mobile w 2025 r.? I co z tym szybszym pasmem C? Sprawdziliśmy to na mapach zasięgu.
Spis treści:
- Już od 2020 r. działa 5G w Polsce, a w 2024 r. ruszyło pasmo C
- Pierwszym operatorem z 5G w kraju był Plus. Jaki ma zasięg?
- Mapa zasięgu 5G od Orange obejmuje wiele polskich miast
- 5G sieci Play również jest dostępne w wielu lokalizacjach
- Nie inaczej wygląda to w przypadku 5G od T-Mobile'a
5G w Polsce działa już od 2020 r. Pierwszym operatorem, który uruchomił sieć 5. generacji w naszym kraju, był Plus, ale później dołączyły do niego takie telekomy jak Orange, Play i T-Mobile. Z miesiąca na miesiąc rośnie też liczba urządzeń w ich ofercie z modemami, które pozwalają się z połączyć z nowoczesnymi stacjami bazowymi (których buduje się i modernizuje coraz więcej).
W sieci można znaleźć wiele map zasięgu, w tym takie, które przygotowane są na bazie wydanych przez UKE zezwoleń na budowę stacji bazowych. Oprócz tego swoje mapy udostępniają operatorzy. Zaznaczają na nich, gdzie klienci powinni mieć dostęp 5G, w niektórych przypadkach z podziałem na różną maksymalną przepustowość bądź wersję tego standardu. Jak to wygląda w 2025 r.?
Mapa zasięgu Plus 5G w 2026 r.
Mapa zasięgu Orange 5G w 2026 r.
Mapa zasięgu Play 5G w 2026 r.
Mapa zasięgu T-Mobile 5G w 2026 r.
Pasmo C i sieć 5. generacji w Polsce
Chociaż polscy operatorzy telefonii komórkowej uruchomili 5G już w 2020 r., to zostali zmuszeni do tego, by użyć w tym celu częstotliwości, które wykorzystywali uprzednio na potrzeby LTE (4G), w tym np. 2100 MHz i 2600 MHz TDD (to ostatnie w przypadku Plusa). Na szczęście w przyszłości sieć 5. generacji się rozwinęła, bo rozstrzygnięto już aukcję 5G, a do użytku weszło 5G na pasmie C.
W ramach aukcji 5G operatorzy tacy jak Plus, Orange, T-Mobile i Play zdobyli zupełnie nowe pasma częstotliwości z zakresu 3,4-3,8 GHz, czyli tzw. pasma C, które do tej pory nie były zagospodarowane. Dzięki temu na początku 2024 r. zaczęły poprawiać się nie tylko zasięg, ale również przepustowość i pojemność polskich sieci. Dzięki pracom wykonanym w 2025 r. zasięg wyraźnie się poprawił.
Artykuł został po raz pierwszy opublikowany na spidersweb.pl dnia 4 października 2022 r. Ostatnia aktualizacja: 9 stycznia 2026 r.