5G w Polsce działa już od 2020 r. Pierwszym operatorem, który uruchomił sieć 5. generacji w naszym kraju, był Plus, ale później dołączyły do niego takie telekomy jak Orange, Play i T-Mobile. Z miesiąca na miesiąc rośnie też liczba urządzeń w ich ofercie z modemami, które pozwalają się z połączyć z nowoczesnymi stacjami bazowymi (których buduje się i modernizuje coraz więcej).

W sieci można znaleźć wiele map zasięgu, w tym takie, które przygotowane są na bazie wydanych przez UKE zezwoleń na budowę stacji bazowych. Oprócz tego swoje mapy udostępniają operatorzy. Zaznaczają na nich, gdzie klienci powinni mieć dostęp 5G, w niektórych przypadkach z podziałem na różną maksymalną przepustowość bądź wersję tego standardu. Jak to wygląda w 2025 r.?

Mapa zasięgu Plus 5G w 2026 r.

Aktualna mapa zasięgu 5G od Plusa; ciemniejszy zielony wewnątrz budynków, jaśniejszy - na zewnątrz (zrzut ekranu: 9 stycznia 2026 r.)

Mapa zasięgu Orange 5G w 2026 r.

Aktualna mapa zasięgu Orange 5G - cała Polska, do 370 Mb/s (zrzut ekranu: 8 stycznia 2026 r.)

Mapa zasięgu Play 5G w 2026 r.

Aktualna mapa zasięgu 5G od Play. Ciemny fiolet: 5G pasmo C; średni: 5G; jasny: 4G LTE (zrzut ekranu: 9 stycznia 2026 r.)

Mapa zasięgu T-Mobile 5G w 2026 r.

Aktualna mapa zasięgu T-Mobile Polska, 5G (zrzut ekranu: 9 stycznia 2026 r.)

Pasmo C i sieć 5. generacji w Polsce

Chociaż polscy operatorzy telefonii komórkowej uruchomili 5G już w 2020 r., to zostali zmuszeni do tego, by użyć w tym celu częstotliwości, które wykorzystywali uprzednio na potrzeby LTE (4G), w tym np. 2100 MHz i 2600 MHz TDD (to ostatnie w przypadku Plusa). Na szczęście w przyszłości sieć 5. generacji się rozwinęła, bo rozstrzygnięto już aukcję 5G, a do użytku weszło 5G na pasmie C.

W ramach aukcji 5G operatorzy tacy jak Plus, Orange, T-Mobile i Play zdobyli zupełnie nowe pasma częstotliwości z zakresu 3,4-3,8 GHz, czyli tzw. pasma C, które do tej pory nie były zagospodarowane. Dzięki temu na początku 2024 r. zaczęły poprawiać się nie tylko zasięg, ale również przepustowość i pojemność polskich sieci. Dzięki pracom wykonanym w 2025 r. zasięg wyraźnie się poprawił.



Artykuł został po raz pierwszy opublikowany na spidersweb.pl dnia 4 października 2022 r. Ostatnia aktualizacja: 9 stycznia 2026 r.

Piotr Grabiec 12.01.2026 08:17

