Jak cofnąć i edytować wiadomość iMessage z iPhone'a i nie tylko? Poradnik

Ładowanie...

Komunikatory internetowe mają ogromną zaletę: wiadomości dostarczane są natychmiast, co przyspiesza wymianę zdań. Czasem jest to jednak ich największą wadą! W życiu zdarzają się przecież sytuacje, w których chcielibyśmy cofnąć słowa, a czasem wyślemy do kogoś wiadomość przeznaczoną dla innej osoby lub zrobimy zwykłą literówkę. Na szczęście w przypadku iMessage, czyli komunikatora firmy Apple, wiadomość można zmienić lub nawet usunąć z urządzenia odbiorcy już jej po wysłaniu.

Przypomnijmy też, że iMessage jest usługą dostępną wyłącznie dla osób, które kupiły jedno z obsługujących ją urządzeń firmy z Cupertino i tylko na nich jest oficjalnie dostępne. Komunikator zaszyto w aplikacji Wiadomości, która obsługuje również SMS-y. Podczas rozmowy pomiędzy dwójką posiadaczy sprzętów takich jak iPhone, iPad, Mac i Apple Watch aktywuje się on automatycznie (ale można to wyłączyć i włączyć ręcznie) i dymki stają się niebieskie; w przeciwnym razie pozostają zielone.

REKLAMA

Jak cofnąć iMessage na komputerze Mac? Trzeba kliknąć na dymku prawym przyciskiem myszy

Jak cofnąć iMessage?

Przez wiele lat nie dało się ani zmienić, ani cofnąć wiadomości wysłanej przez iMessage. Na szczęście Apple dodał obie te funkcje w 2022 r. Dzięki temu można z nich skorzystać na sprzętach wykorzystujących systemy operacyjne iOS 16, iPadOS 16.1, watchOS 9 i macOS 13 Ventura (lub nowsze). Oczywiście z urządzeń z odpowiednią wersją systemu operacyjnego muszą korzystać obie osoby biorące udział w konwersacji. Jeśli rozmówca ma starszy system operacyjny, nic nie zdziałamy.

A jak dokładnie usunąć wysłaną wiadomość iMessage? W przypadku iPhone’ów, iPadów i Apple Watchy należy przytrzymać na niej palec, aż pojawi się menu kontekstowe i wybrać z niego odpowiednią opcję. Na telefonach i tabletach widoczna jest od razu, a na inteligentnym zegarku trzeba listę przewinąć w dół. A co z komputerami Mac? Tutaj menu kontekstowe pozwalające na usunięcie wiadomości uruchamia się kliknięciem w wybrany dymek prawym przyciskiem myszy.

Galeria: 3 zdjęcia Galeria zdjęć 1 / 3 Aby cofnąć iMessage na iPhonie, trzeba przytrzymać palec na wiadomości

I tutaj od razu drobna, ale bardzo istotna uwaga. Aby cofnąć wysłaną wiadomość trzeba wcisnąć przycisk „Cofnij wysłanie”, który znika już po dwóch minutach od wysłania wiadomości - dokładnie tyle mamy czasu, aby się rozmyślić. Osobny przycisk podpisany „Usuń”, który jest widoczny w panelu „Więcej” niezależnie od tego, ile czasu minęło od nadania komunikatu, ją co prawda usuwa, ale… tylko po stronie osoby, która go wcisnęła - odbiorca nadal ją będzie widział!

Jak edytować iMessage?

Czasem nie chcemy cofać wysłania wiadomości, tym bardziej że zostaje po tym ślad w postaci komunikatu, iż usunęliśmy wiadomość, tylko wolelibyśmy ją poprawić, a nie potrzebujemy ukrywać jej pierwotnej treści. Do tego jeśli minęły dwie minuty, opcja usunięcia jej zarówno po stronie nadawcy, jak i odbiorcy, nie jest już dostępna. Z tego powodu warto wiedzieć, że istnieje opcja edycji iMessage. Mamy na to kwadrans i możemy to zrobić maksymalnie pięć razy.

Galeria: 5 zdjęć Galeria zdjęć 1 / 5 Aby edytować wiadomość iMessage na iPhonie, trzeba przytrzymać na niej dłużej palec

Edytowanie wiadomości można znaleźć w tym samym menu kontekstowym, w którym znajduje się przycisk „Cofnij wysłanie”, które wyświetla się po przytrzymaniu palca na dymku (iOS, iPadOS, watchOS) lub kliknięcia w niego prawym przyciskiem myszy (macOS). Trzeba jednak pamiętać o tym, że druga osoba może podejrzeć, jaka była treść wiadomości przed edycją. Jeśli nie chcemy, by np. odbiorca wiedział, jakiego babola zrobiliśmy, to lepiej wiadomość usunąć i napisać jeszcze raz.

A kiedy cofanie i edytowanie iMessage może nie zadziałać?

Po usunięciu lub edycji wiadomości może zostać ślad. W historii konwersacji nasz rozmówca może zobaczyć informację o tym, która wiadomość była edytowana oraz komunikat o tym, że wysłana wiadomość została usunięta. Trzeba też pamiętać, że cofnięcie nie daje gwarancji, iż odbiorca nie zobaczył treści wiadomości, nawet jeśli status nie zmienił się na „Odczytana”, bo mogła wyświetlić się np. w formie powiadomienia na ekranie blokady zanim zdecydowaliśmy się ją cofnąć.

Cofnięcie wiadomości iMessage może się nie udać, jeśli odbiorca korzysta z urządzenia ze starą wersją systemu operacyjnego

Oprócz tego, jeśli odbiorca ma przypisany do konta Apple ID urządzenie ze starszą wersją oprogramowania niż ta, która wymagana jest do obsługi edycji i cofania iMessage, aplikacja Wiadomości wyświetla ostrzeżenie. Informuje w jego ramach o tym, iż na sprzęcie z systemami operacyjnymi starszymi niż iOS 16, iPadOS 16.1, watchOS 9, macOS 13 ani nie pojawi się nowa wersja edytowanego komunikatu, ani cofnięta wiadomość z niego nie zniknie.

Sprawdź inne nasze poradniki dla posiadaczy telefonów marki Apple:

Oprócz tego trzeba pamiętać o tym, że opcja cofania i edycji w ramach aplikacji Wiadomości na urządzeniach Apple’a dotyczy wiadomości wysłanych w ramach usługi iMessage, a nie SMS-ów czy wiadomości typu RCS. Zgodnie z zapowiedziami, iż zacznie obsługiwać ten standard w przyszłości, firma Tima Cooka wdrożyła go, co nieco uspokoiło nastroje w ramach zielono-niebieskiej wojny, ale niestety na obsługę tego standardu na iPhone’ach w Polsce nadal czekamy…

REKLAMA

Urządzenia Apple

Obserwuj nas w Google Discover Podobają Ci się nasze treści? Google Discover

REKLAMA

Piotr Grabiec 12.02.2026 16:48

Ładowanie...