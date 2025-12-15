Robot z Lidla 4 razy tańszy niż Thermomix. Lecę po swój

Ładowanie...

Standardowo kosztuje 2499 zł, ale co jakiś czas pojawiają się promocje - w listopadzie w ramach czarnego piątku można było go kupić 900 zł taniej. Teraz Lidl rusza z kolejną promocją.

Robot Lidla MC Smart znowu 900 zł taniej. Online i stacjonarnie

MC (Monsieur Cuisine) Smart od 15 do 21 grudnia będzie kosztować 1599 zł - 900 zł taniej. To już druga taka obniżka - wcześniej przecena siegała maksymalnie 700 zł. Trudno powiedzieć, czy w najbliższym czasie powtórzy się taka sytuacja.

Nowa promocja nie wymaga korzystania z kuponów w przypadku zakupów online. W sklepie internetowym Lidl.pl mamy do wyboru dwie wersje kolorystyczne: czarną i białą, gdzie obniżona cena 1599 zł jest dostępna od razu po dodaniu do koszyka. W sklepach stacjonarnych wymagana będzie aplikacja, a dodatkowo znajdziemy wersję antracytową.

Oferta trwa do 21 grudnia. To ostatnia niedziela handlowa w tym roku, więc niemiecka sieć sklepów postanowiła wykorzystać sytuację i wydłużyć promocję w przypadku zakupów stacjonarnych.

Czy warto kupić termorobota Lidla na promocji?

1600 zł to naprawdę dobra cena jak za taki sprzęt. Szczególnie że jest to największy konkurent Thermomixa wycenionego na ponad 6600 zł. Czyli propozycję od Lidla możemy kupić ponad cztery razy taniej, a wcale wiele nie tracimy.

MC Smart oferuje duży, 8-calowy ekran do sterowania trybami, prędkością, gotowymi planami czy ważeniem składników. Robot potrafi gotować, smażyć, gotować na parze, miksować, ubijać ciasta, sous-vide, mieszać i ugniatać, rozdrabniać i wiele innych.

Do tego współpracuje z aplikacją i bazą setek gotowych przepisów.

Albert Żurek 15.12.2025 16:05

