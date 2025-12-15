Logo
REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Sprzęt

Robot z Lidla 4 razy tańszy niż Thermomix. Lecę po swój

Lidl wraca z promocją na termorobota kuchennego MC Smart. To największy konkurent dla Thermomixa, który teraz kosztuje cztery razy mniej. 

Albert Żurek
Robot Lidla promocja
REKLAMA

Standardowo kosztuje 2499 zł, ale co jakiś czas pojawiają się promocje - w listopadzie w ramach czarnego piątku można było go kupić 900 zł taniej. Teraz Lidl rusza z kolejną promocją.

REKLAMA

Robot Lidla MC Smart znowu 900 zł taniej. Online i stacjonarnie

MC (Monsieur Cuisine) Smart od 15 do 21 grudnia będzie kosztować 1599 zł - 900 zł taniej. To już druga taka obniżka - wcześniej przecena siegała maksymalnie 700 zł. Trudno powiedzieć, czy w najbliższym czasie powtórzy się taka sytuacja.

Nowa promocja nie wymaga korzystania z kuponów w przypadku zakupów online. W sklepie internetowym Lidl.pl mamy do wyboru dwie wersje kolorystyczne: czarną i białą, gdzie obniżona cena 1599 zł jest dostępna od razu po dodaniu do koszyka. W sklepach stacjonarnych wymagana będzie aplikacja, a dodatkowo znajdziemy wersję antracytową.

SPRAWDŹ OFERTĘ
Lidl
Robot Lidla MC Smart
Lidl

Oferta trwa do 21 grudnia. To ostatnia niedziela handlowa w tym roku, więc niemiecka sieć sklepów postanowiła wykorzystać sytuację i wydłużyć promocję w przypadku zakupów stacjonarnych.

Czy warto kupić termorobota Lidla na promocji? 

1600 zł to naprawdę dobra cena jak za taki sprzęt. Szczególnie że jest to największy konkurent Thermomixa wycenionego na ponad 6600 zł. Czyli propozycję od Lidla możemy kupić ponad cztery razy taniej, a wcale wiele nie tracimy.

MC Smart oferuje duży, 8-calowy ekran do sterowania trybami, prędkością, gotowymi planami czy ważeniem składników. Robot potrafi gotować, smażyć, gotować na parze, miksować, ubijać ciasta, sous-vide, mieszać i ugniatać, rozdrabniać i wiele innych.

Do tego współpracuje z aplikacją i bazą setek gotowych przepisów.

REKLAMA

Więcej podobnych artykułów znajdziesz na Spider's Web:

REKLAMA
Albert Żurek
15.12.2025 16:05
Tagi: LidlThermomix
Najnowsze
16:05
Robot z Lidla 4 razy tańszy niż Thermomix. Lecę po swój
Aktualizacja: 2025-12-15T16:05:26+01:00
15:36
Łódź chce tropikalnej dżungli. "To poważne zagrożenie"
Aktualizacja: 2025-12-15T15:36:07+01:00
13:50
"Kino w domu" nabiera nowego znaczenia. Oto Hisense L9Q
Aktualizacja: 2025-12-15T13:50:44+01:00
13:48
Dziś ostatni dzień na 1750 zł oszczędności. Leć do mObywatela
Aktualizacja: 2025-12-15T13:48:15+01:00
13:24
Połączyli dwa najlepsze narzędzia Google'a. Na bank skorzystasz
Aktualizacja: 2025-12-15T13:24:09+01:00
13:04
Przez drożyznę powrócą telefony z 4 GB RAM. Kompletny upadek
Aktualizacja: 2025-12-15T13:04:03+01:00
12:33
Miało nie być fajerwerków w Krakowie. Niestety odezwał się wojewoda
Aktualizacja: 2025-12-15T12:33:48+01:00
11:50
Do Żabki weźmiesz za duże spodnie. Sklep startuje z nową usługą
Aktualizacja: 2025-12-15T11:50:44+01:00
10:59
Kometa 3I/Atlas ma dziwny warkocz. "Tajemnica, o której milczy NASA"
Aktualizacja: 2025-12-15T10:59:14+01:00
10:01
Xperia Play zmartwychwstała. Zmieniła nazwę, producenta, ale widać, że to ona
Aktualizacja: 2025-12-15T10:01:19+01:00
9:37
Pierwsze chwile z Honor Magic 8 Pro. Takie robi zdjęcia
Aktualizacja: 2025-12-15T09:37:47+01:00
8:58
Samsung wyprzedał nowy telefon w jeden dzień. Co tam się stało?
Aktualizacja: 2025-12-15T08:58:08+01:00
8:55
Amazon Prime z nową ceną. Jest drożej, ale i tak kupisz
Aktualizacja: 2025-12-15T08:55:47+01:00
8:09
Tefal Ixeo Power, czyli prasowanie z parowaniem w wersji smart
Aktualizacja: 2025-12-15T08:09:50+01:00
8:05
Robot pobity na wizji. To najdziwniejszy pozew tego roku
Aktualizacja: 2025-12-15T08:05:23+01:00
6:35
Jak usunąć pokój z mapy robota sprzątającego? Koniec z Narnią w szafie
Aktualizacja: 2025-12-15T06:35:25+01:00
6:22
Dlaczego woda na Ziemi nie uciekła w kosmos? Odpowiedzią jest bridgmanit
Aktualizacja: 2025-12-15T06:22:49+01:00
6:20
ChatGPT w trybie dla dorosłych. Gdy libertarianizm zderza się z rzeczywistością
Aktualizacja: 2025-12-15T06:20:00+01:00
6:10
WhatsApp wyloguje cię z konta i zmusi do nowej wersji. Fajnie, nie..?
Aktualizacja: 2025-12-15T06:10:00+01:00
6:00
Dlaczego prawie każda gra nie działa na premierę? Pytamy prawdziwego speca
Aktualizacja: 2025-12-15T06:00:00+01:00
19:20
Tusk obiecuje szybkie pociągi, ale rewolucja już tu jest. Czuję się jak pionier 
Aktualizacja: 2025-12-14T19:20:40+01:00
18:41
W automacie kupisz nawet chleb i ziemniaki. Czekam na marchewkomat i masłomat
Aktualizacja: 2025-12-14T18:41:12+01:00
18:05
Elon Musk spojrzał na Polskę i potężnie się zmartwił. Bo nie chcecie mieć dzieci
Aktualizacja: 2025-12-14T18:05:29+01:00
16:10
O włos od katastrofy na orbicie. Starlink musiał uciekać przed chińskim satelitą
Aktualizacja: 2025-12-14T16:10:00+01:00
16:00
Nowa polska tarcza przeciwko dronom. Wreszcie zabetonujemy nasze niebo
Aktualizacja: 2025-12-14T16:00:00+01:00
15:00
Aplikacje na Windows 11 będą działać jak należy - obiecuje Microsoft. Uwierzymy, jak zobaczymy
Aktualizacja: 2025-12-14T15:00:00+01:00
13:00
Jak możecie się fascynować sztucznymi zwiastunami gier? Ja czuję totalne zażenowanie
Aktualizacja: 2025-12-14T13:00:00+01:00
10:23
Kometa 3I/Atlas ponownie zmieniła kolor. I znów to cholernie dziwne
Aktualizacja: 2025-12-14T10:23:42+01:00
9:00
Świąteczne prezenty. 8 gadżetów, które ucieszą graczy, majsterkowiczów i kawoszy
Aktualizacja: 2025-12-14T09:00:00+01:00
8:04
Supernowa zdradziła przepis na życie. Tak działa kosmiczna kuchnia
Aktualizacja: 2025-12-14T08:04:00+01:00
7:53
Szokująca luka w czatbotach. Rozbraja je poezja
Aktualizacja: 2025-12-14T07:53:00+01:00
7:42
Antarktyda to wielkie laboratorium. Dwa balony, dwa wielkie pytania
Aktualizacja: 2025-12-14T07:42:00+01:00
7:31
Odkryli dziwny ślad na Marsie. Toż to motyl
Aktualizacja: 2025-12-14T07:31:00+01:00
7:20
Zapomnij o PIN-ach i skanach twarzy. Microsoft wykorzysta... uszy
Aktualizacja: 2025-12-14T07:20:00+01:00
7:10
Przeniosą serwery w kosmos. "Na Ziemi już się nie da"
Aktualizacja: 2025-12-14T07:10:00+01:00
16:40
Polak naprawia Messengera na Windowsa. Czekamy na wersję dla macOS
Aktualizacja: 2025-12-13T16:40:00+01:00
16:30
Miliardy z twoich podatków na ratunek Poczcie Polskiej. Dziwny sklepik, niedaleko Paczkomatu
Aktualizacja: 2025-12-13T16:30:00+01:00
16:20
Krzyż Einsteina. Lupa, dzięki której zobaczyliśmy supernową z krańców wszechświata
Aktualizacja: 2025-12-13T16:20:00+01:00
16:10
Ukraińcy pozywają amerykańskie giganty za biznes z mordercami. Koniec pobłażania
Aktualizacja: 2025-12-13T16:10:00+01:00
16:00
Chiny odrzucają amerykańskie chipy. Nie dlatego, że są słabsze czy droższe 
Aktualizacja: 2025-12-13T16:00:00+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA