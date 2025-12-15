Logo
Ikea zrobiła ładowarkę jak pączek. Kusi

Ikea wprowadziła do sprzedaży nowe ładowarki. Ich największe zalety? Cena i wygląd. Jeden z modeli przypomina... pączka.

Albert Żurek
Ikea ładowarki
Popularny sklep meblowy w ostatnich miesiącach dorzucił kilka nowości do kategorii inteligentnego domu. Tym razem rozszerza ofertę o ładowarki VÄSTMÄRKE. Jedna z nich trafiła już do sprzedaży w Polsce. Najbardziej ubolewam, że drugiej brakuje, bo sam bym ją chętnie kupił. 

Ładowarka Ikea, która wygląda jak pączek. Ma być szybka i tania

Pierwszą z nowych ładowarek VÄSTMÄRKE to bezprzewodowy model, który kształtem przypomina czerwonego pączka. Ikea otwarcie przyznaje, że chodziło o zerwanie z nudą. Sprzęt ma wyróżniać się wyglądem i nie przypominać typowych, płaskich krążków do ładowania.

Ładowarka wykorzystuje magnesy i została wykonana z połączenia plastiku oraz silikonu. Górna część jest miękka, ale można ją przewrócić na drugą stronę - służy wtedy jako wygodny uchwyt na palce. Ten sam element służy też do sprytnego przechowywania wbudowanego kabla USB-C.

Sprzęt naładuje każde urządzenie obsługujące standard Qi. Jaka jest moc? Producent oficjalnie tego nie podaje, ale zaznacza, że urządzenie zostało stworzone zgodnie ze specyfikacją Qi2 BPP i MPP. Ten drugi oznacza, iż urządzenie może ładować się magnetycznie z maksymalną mocą 15 W - czyli nawet w przypadku iPhone’ów z MagSafe powinniśmy móc obsłużyć 15 W. 

Gadżet ma też się nadać do ładowania innych telefonów obsługujących Qi lub Qi2 - także tych z magnesami pozycjonującymi. Obecnie niewiele Androidów wspiera tę funkcję, ale powoli coraz więksi producenci decydują się na zastosowanie rozwiązania. Niedawno Google w serii Pixel 10 dodał wsparcie magnesów, a w następnym roku Samsung wraz z serią S26 ma zaoferować identyczną funkcję.

Do odpowiedniego działania producent rekomenduje zasilacz sieciowy z Power Delivery 3.0 lub Quick Charge 2.0 taki jak Ikea SJÖSS o mocy 20 W - ta kosztuje tylko 15 zł. Najważniejsza w VÄSTMÄRKE jest cena na poziomie 34,99 zł - sprzęt można kupić też w Polsce.

Jest też ciekawsza wersja ładowarki VÄSTMÄRKE

Oprócz ładowarki w kształcie pączka Ikea przygotowała także drugi model, przypominający podstawkę. Również obsługuje Qi2, ale jest bardziej elegancki i przede wszystkim stacjonarny. Wykonano go z materiału przypominającego korek. Wygląda naprawdę dobrze - sam chętnie postawiłbym go na swoim biurku, ale jest zasadniczy problem: ładowarka nie jest dostępna w Polsce. 

Więcej o ładowarkach przeczytasz na Spider's Web:

15.12.2025 21:40
