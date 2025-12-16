Logo
Polska zbrojeniówka odpala taśmy produkcyjne. Heron 6x6 wjeżdża do gry

Huta Stalowa Wola, spółka wchodząca w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej, rozpoczyna produkcję seryjną wielozadaniowych pojazdów taktycznych Heron 6×6. To konstrukcja nowej generacji, przygotowana z myślą o współczesnym polu walki i bardzo konkretnych potrzebach Sił Zbrojnych RP.

Bogdan Stech
Huta Stalowa Wola, spółka wchodząca w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej, rozpoczyna produkcję seryjną wielozadaniowych pojazdów taktycznych Heron 6×6. Informację potwierdziła Czechoslovak Group, ujawniając, że HSW złożyła już zamówienie na podwozia w spółce Tatra Defence Vehicle (TDV), należącej do CSG. To właśnie na nich powstanie pierwsza partia seryjna Heronów.

Czeskie serce, polska dusza

Zamówienie dotyczy podwozi przeznaczonych bezpośrednio do produkcji pierwszej partii seryjnej pojazdów Heron 6×6. Cały dalszy proces, od opancerzonego kadłuba, przez integrację systemów, po zabudowę wyposażenia, będzie realizowany już w Hucie Stalowa Wola.

Zabudowa wyposażenia w Heronach będzie realizowana przez sanocki oddział Huty Stalowa Wola, co dodatkowo wzmacnia krajowy charakter programu. Pojazdy mają być przystosowane nie tylko do potrzeb artylerii, ale również pododdziałów zmechanizowanych i zmotoryzowanych, gdzie mogą pełnić rolę wozów dowódczych szczebla batalionu.

Polska konstrukcja na sprawdzonej bazie

Heron 6×6 konstrukcyjnie bazuje na pojeździe Tadeas, oferowanym przez Tatra Defence Vehicle. To jednak nie jest kopiuj–wklej. Projekt został gruntownie dostosowany do wymagań zdefiniowanych przez Siły Zbrojne RP, przy istotnym udziale inżynierów i konstruktorów z HSW. Efekt? Bardzo wysoki stopień polonizacji, obejmujący nie tylko zabudowę, ale też integrację systemów i rozwiązań funkcjonalnych.

Masa własna Herona wynosi 21,5 t, a ładowność sięga nawet 10 t. To pozwala traktować go jako prawdziwie uniwersalną platformę, zdolną do przenoszenia zaawansowanego wyposażenia dowodzenia, łączności czy systemów specjalistycznych.

Za mobilność odpowiada silnik Caterpillar chłodzony cieczą, współpracujący z automatyczną skrzynią biegów Allison. Do tego dochodzi niezależne zawieszenie, rozwiązanie charakterystyczne dla pojazdów TDV, które poprawia komfort jazdy w terenie i stabilność przy dużych masach.

Heron 6x6, czyli wojskowy multitool

Pierwszym użytkownikiem mają być dywizjony wyrzutni rakietowych WR-40 Langusta, które potrzebują nowoczesnych, dobrze chronionych wozów dowodzenia. Będą to mobilne centra dowodzenia, zdolne działać blisko linii frontu, zapewniające ochronę załodze, niezawodną łączność i możliwość pracy w sieciocentrycznym środowisku pola walki. To dokładnie ten typ sprzętu, którego nowoczesne armie bardzo dzisiaj potrzebują.

Jednak ambicje HSW są znacznie większe. We wrześniu 2025 r. zaprezentowano Herona w konfiguracji zdolnej do dowodzenia całym batalionem. Dotychczas działaliśmy głównie dla artylerii. Chcielibyśmy wejść na poziom ogólnowojskowy – mówił Bartłomiej Bednarczyk, konstruktor HSW.

Heron 6×6 to uniwersalna platforma kołowa, która może stać się bazą dla całej rodziny wozów wojskowych. Oznacza to możliwość budowy wozów dowodzenia, opancerzonych transporterów żołnierzy, pojazdów do przenoszenia specjalistycznego wyposażenia, w tym systemów uzbrojenia, a także wozów ewakuacji medycznej.

Bogdan Stech
16.12.2025 19:44
Tagi: BrońPolska Grupa ZbrojeniowaWojsko
