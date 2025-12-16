Jak korzystać z generatora wideo Pollo AI? Łatwe tworzenie filmów z tekstu i obrazów

Ładowanie...

Okazuje się, że nie trzeba wybierać jednego. Pokazuje to przykład narzędzia Pollo AI, które zapewnia dostęp do modeli generowania filmów najpopularniejszych dostawców. To swojego rodzaju koncentrator modeli językowych. Dzięki niemu mamy dostęp do różnych rozwiązań.

Pollo AI to kompleksowa platforma do generowania filmów

Pollo AI zapewnia dwa główne narzędzia: generatora zdjęć za sprawą sztucznej inteligencji oraz generator filmów AI. To kompleksowa platforma, która ma na celu maksymalnie ułatwić kwestię generowania filmów. Użytkownik ma do dyspozycji mnóstwo opcji: zarządzenia długością wideo, rozdzielczością, czy liczbą wariantów generowanych filmów.

Nie jesteśmy ograniczani do generowania poleceniami tekstowymi. Możemy też wykorzystać istniejące zdjęcie lub fotografię, aby uzyskać najbardziej adekwatne do zamierzeń wyniki.

Jak korzystać z Pollo AI? Poradnik krok po kroku

Pollo AI domyślnie jest darmowym narzędziem do generowania filmów za pomocą sztucznej inteligencji. Aby z niego skorzystać, potrzebne jest zalogowanie się - można to zrobić m.in. przez konto Facebooka lub Google lub własnym adresem e-mail. Wtedy otrzymujemy 10 darmowych kredytów, które możemy wydać na generowanie filmów za darmo. Te jesteśmy w stanie odbierać, logując się każdego dnia do platformy.

Na początku skupmy się na narzędziu generowania filmów na bazie tekstu. Aby to zrobić, trzeba wejść na dedykowaną stronę Text to Video, a następnie:

wybrać model sztucznej inteligencji - w darmowej wersji mamy np. Pollo 2.0;

wpisać szczegółowy prompt zawierający informacje o tym, co ma być na filmie - przy każdym modelu zobaczymy określoną liczbę maksymalnych znaków;

wybrać, czy chcemy wygenerować też audio (o ile możliwe);

ustalić długość filmu, proporcje wideo, rozdzielczość oraz liczbę wariantów.

Następnie nie pozostaje nam nic innego, jak chwilę poczekać, aż model wykona podane polecenie i wygeneruje film. W wersji darmowej zobaczymy też znak wodny Pollo.AI w prawym górnym rogu. Twórcy narzędzia dają też dostęp do generowania obrazu na wideo. Aby niego skorzystać, musimy:

wysłać dany plik w formie JPG lub PNG, na podstawie którego chcemy wygenerować film;

wybrać model sztucznej inteligencji - w darmowej wersji mamy np. Pollo 2.0;

opcjonalnie możemy też dodać polecenie, aby uzyskać precyzyjniejsze efekty;

ustalić długość filmu, proporcje wideo, rozdzielczość oraz liczbę wariantów.

Jeśli wybierzemy już wszystkie interesujące nas opcje, klikamy Create i czekamy. Po chwili naszym oczom ukaże się gotowy film. Ten można pobrać na dysk urządzenia lub udostępnić za pomocą linku.

Narzędzie oferuje znacznie więcej opcji niż generowanie filmów AI. Dostęp do wielu modeli

Pollo AI to jednak znacznie więcej niż generowanie filmów za pomocą polecenia. W platformie znajdziemy dostęp do szeregu innych przydatnych narzędzi:

Pollo AI obejmuje też nie tylko dostęp do autorskich modeli generowania filmów. Można korzystać również z najlepszych rozwiązań takich jak Google Veo 3.1, Sora 2, Wanx AI, Kling AI, Runway, Seedance, Hailuo AI, Vidu AI z poziomu jednego narzędzia. Przy każdym generowaniu filmu trzeba wybrać, z którego rozwiązania chcemy skorzystać.

Wszystkie filmy generowanie przez platformę mają wyglądać realistycznie. Mają być naturalne, zmiany scen płynne i dynamiczne. Dzięki temu będzie wyglądać dobrze.

Potężna platforma dla wszystkich

Pollo AI to kompleksowe narzędzie z mnóstwem różnych funkcji bazujących na sztucznej inteligencji. Zapewnia dostęp do najlepszych modeli, mnóstwa narzędzi takich jak generowanie filmów ze zdjęć lub tekstu oraz innych przydatnych gotowych rozwiązań.

Albert Żurek 16.12.2025 11:19

