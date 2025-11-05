Sora trafia na Androida. Deepfake'i właśnie dostały drugie życie

Ładowanie...

Po licznych zapowiedziach i sukcesie aplikacji na iOS, OpenAI zdecydowało się na oficjalne wydanie aplikacji Sora na smartfony z Androidem. Jednak w Polsce możemy cieszyć się z tego połowicznie - przynajmniej póki co.

Po sukcesie na iOS, Sora trafia na Androida

Jak poinformowało OpenAI poprzez profil Sory w serwisie X, aplikacja została udostępniona na Androida w wybranych regionach świata. Obecnie pobrać ją z Google Play mogą użytkownicy z Japonii, Kanady, Korei Południowej, Tajwanu, Tajlandii, Wietnamu i USA. Jednak nie oznacza to, że aplikacja jest całkowicie niedostępna w Polsce.

Co to Sora?

Sora to aplikacja społecznościowa w formacie przypominającym TikToka, tyle że zamiast autorskich nagrań użytkowników, w aplikacji można przeglądać wyłącznie filmiki generowane przez sztuczną inteligencję. Korzystając ze wbudowanego modelu Sora 2, użytkownicy mogą stworzyć kilkusekundowe wideo na podstawie tekstowej instrukcji, a także dodać do niego siebie lub znajomego dzięki funkcji "cameo". Ostatnie aktualizacje aplikacja umożliwiły również tworzenie własnych postaci (tzw. "character cameos"), łączenie klipów w dłuższe sceny oraz przeglądanie rankingów najpopularniejszych treści.

Sora była najczęściej pobieraną aplikacją w amerykańskim App Store przez blisko trzy tygodnie, a milion instalacji osiągnęła w mniej niż pięć dni. W tej chwili zajmuje piąte miejsce na liście najpopularniejszych darmowych aplikacji Apple’a - wyprzedzają ją m.in. Gemini od Google i ChatGPT.

Popularność aplikacji od początku budziła emocje - nie tylko z powodu dynamicznego wzrostu liczby użytkowników, ale też kontrowersji. OpenAI już po kilku dniach musiało zmienić swoje podejście do ochrony wizerunku i praw autorskich, dając właścicielom praw autorskich (m.in. studiom filmowym czy producentom gier) większą kontrolę nad tym, jak ich postaci pojawiają się w filmikach. Firma zapowiada też, że w przyszłości umożliwi zarabianie na wykorzystaniu znanych postaci - oczywiście, jeśli właściciele praw wyrażą zgodę.

Jak zainstalować Sorę poza wspieranymi regionami?

Choć aplikacja jest dostępna wyłącznie w wybranych krajach, użytkownicy z Polski mogą skorzystać z dwóch metod, by ją uruchomić na Androidzie:

Konto Google Play z regionem USA lub Kanada + VPN: najskuteczniejsza metoda to utworzenie nowego konta Google, którego lokalizację ustawimy na kraj wspierany przez Sorę (np. USA). Po zalogowaniu się na to konto na urządzeniu z Androidem i uruchomieniu VPN z wybranego kraju, aplikacja powinna być widoczna w sklepie Google Play i możliwa do pobrania.

Drugim sposobem jest ręczne pobranie pliku instalacyjnego (APK). Należy jednak pamiętać, że jest to rozwiązanie ryzykowne - przy nieostrożności grozi zainfekowaniem urządzenia złośliwym oprogramowaniem.

W przypadku użytkowników iPhone'ów, by zainstalować Sorę, należy stworzyć dodatkowe konto Apple ID, a przy jego tworzeniu ustawić region na USA, Kanadę lub inny wspierany przez aplikację. Teoretycznie możesz zmienić ustawienia swojego dotychczasowego konta, praktycznie zmusi cię to do anulowania subskrypcji, wykorzystania pozostałych środków i odłączenia kart płatniczych - są to zabiegi wymagane przy zmianie regionu konta. Co jest niezbyt optymalnym rozwiązaniem jeżeli chcesz tylko wypróbować aplikację Sora.

OpenAI nie podało jeszcze konkretnej daty premiery Sory w Europie, ale według wpisu Billa Peeblesa, szefa projektu, trwają prace nad poszerzeniem dostępności. Do tego czasu Sora może pozostać najbardziej pożądaną - i najtrudniej dostępną - aplikacją AI na rynku.

Zdjęcie główne: Primakov / Shutterstock

Malwina Kuśmierek 05.11.2025 08:56

