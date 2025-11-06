Ukryta funkcja iOS 26 ratuje nerwy. Koniec irytacji po wejściu do auta

Ładowanie...

Pomimo początkowych potknięć i faktu, że Apple intensywnie łata system (co widać po nadchodzących wersjach, jak iOS 26.2), iOS 26 ostatecznie okazuje się całkiem solidnym oprogramowaniem. Oczywiście, firma wie, że pewne rzeczy wymagały natychmiastowej interwencji, ale jednocześnie użytkownicy, nawet po pewnym czasie od premiery, wciąż odkrywają drobne, lecz genialne nowości, które umknęły podczas głównej prezentacji.

Wiele z tych poprawek dotyczy codziennych irytacji, a Apple wyraźnie wsłuchał się w głosy dotyczące zarządzania dźwiękiem. Jedną z takich sytuacji, którą nareszcie naprawiono, jest notoryczne porywanie dźwięku z naszych słuchawek przez inne urządzenia Bluetooth. Mam dla ciebie ukryte ustawienie, które rozwiązuje jeden z najbardziej denerwujących problemów i pozwala nadal używać słuchawek.

Nadal używaj słuchawek w iOS 26

Serwis 9to5mac przypomniał mi o genialnej, ale ukrytej funkcji iOS 26: Nadal używaj słuchawek. Jest to nowy przełącznik dodany do ustawień systemu, który rozwiązuje wieloletnią frustrację użytkowników AirPodsów i innych słuchawek bezprzewodowych.

Problem, który ta funkcja adresuje, jest doskonale znany. Użytkownik słucha podcastu lub muzyki przez słuchawki, idąc do samochodu. W momencie uruchomienia silnika (a czasem, jak zauważają komentujący, nawet przy otwarciu bagażnika lub gdy partner odpali auto stojące na podjeździe), system audio pojazdu porywa strumień dźwięku z iPhone'a. To, co było prywatne, nagle zaczyna głośno grać przez głośniki samochodowe, często powodując irytację lub niezręczne sytuacje, np. przerywając spotkania robocze online.

Rozwiązanie wprowadzone w iOS 26, choć proste, nie jest włączone domyślnie. Apple najwyraźniej zakłada, że większość użytkowników preferuje agresywne, automatyczne przełączanie audio na największe dostępne głośniki (jak CarPlay czy głośniki Bluetooth). Nowa opcja pozwala jednak świadomie zadecydować, że jeśli dźwięk jest już odtwarzany w słuchawkach, iPhone nie powinien go automatycznie przenosić do nowo podłączonego urządzenia, takiego jak samochód czy inny głośnik.

Odbiór tej funkcji wśród użytkowników, co widać było na m.in. Reddicie podczas ujawnienia tej funkcji, jest euforyczny. Wielu nazwało to jako "największą funkcją iOS 26" lub "jedną z tych małych poprawek, które robią ogromną różnicę".

Jak zmienić ustawienie (AirPlay i Ciągłość)

Aby włączyć funkcję, która zapobiega automatycznemu przejmowaniu dźwięku przez samochód lub głośniki:

Otwórz aplikację Ustawienia (Settings). Przejdź do sekcji Ogólne (General). Stuknij w AirPlay i Ciągłość (AirPlay & Continuity). Włącz przełącznik przy Zachowaj audio w słuchawkach (Keep Audio with Headphones).

To niesamowite, że funkcja, na którą tak wielu z nas czekało latami, już tu jest. Serwis 9to5mac słusznie o niej przypomniał, bo przeszła ona niemal zupełnie bez echa. Sam fakt, że odkrywamy ją dopiero teraz, tak późno po premierze iOS 26, pokazuje, jak bardzo była potrzebna, ale jednocześnie jak słabo Apple zakomunikował jej istnienie. Nie jest to funkcja "flagowa", którą można się chwalić na scenie podczas WWDC, ale dla codziennego komfortu użytkowania jest warta więcej niż niejedna nowa aplikacja.

Dlaczego tak mało osób o tym wie? Prawdopodobnie dlatego, że ustawienie jest domyślnie wyłączone i głęboko ukryte w menu, którego większość użytkowników nigdy nie odwiedza (AirPlay i Ciągłość, kaman). Apple woli promować swoją magiczną sztuczną inteligencję, nawet jeśli ta magia często zawodzi w realnym świecie i staje się irytująca.

Oliwier Nytko 06.11.2025 08:00

