Dramat na orbicie. W astronautów uderzyły kosmiczne śmieci

Mrożąca krew sytuacja na orbicie. Statek kosmiczny chińskich astronautów, którym właśnie mieli wrócić na Ziemię, został trafiony przez kosmiczne śmieci.

Bogdan Stech
To miał być rutynowy powrót z orbity. Chińscy astronauci z misji Shenzhou-20, po sześciu miesiącach spędzonych na stacji kosmicznej Tiangong, mieli dziś (w środę) wylądować bezpiecznie w północnych Chinach. Tak się jednak nie stanie.

Chińska Agencja Kosmiczna (CMSA) wstrzymała całą operację. Powód? Brzmi jak scenariusz z hollywoodzkiego thrillera: kapsuła powrotna zderzyła się z kosmicznymi śmieciami. To bezprecedensowa sytuacja, która mrozi krew w żyłach i brutalnie przypomina, jak wielki bałagan zrobiliśmy sobie nad głowami.

Pierwszy taki przypadek

Komunikat Chińskiej Agencji ds. Załogowych Lotów Kosmicznych (w skrócie CMSA ) jest krótki, ale jego treść jest alarmująca. Agencja poinformowała, że trwa "analiza uderzenia i ocena ryzyka". Wynika z tego, że nikt, póki co nie wie, jak poważne są uszkodzenia statku Shenzhou-20 i czy powrót na Ziemię jest w ogóle bezpieczny. Nowego terminu lądowania nie podano.

To nie jest błahostka. Co prawda poprzednia misja, Shenzhou-19, również zaliczyła jednodniowe opóźnienie w kwietniu, ale wtedy winna była banalna pogoda na Ziemi. Tym razem mówimy o potencjalnym uszkodzeniu poszycia statku na orbicie. To pierwsza taka sytuacja w historii załogowych lotów kosmicznych, gdzie kosmiczny śmieć bezpośrednio opóźnia powrót astronautów.

Nasz orbitalny śmietnik to tykająca bomba

Zderzenia z kosmicznymi śmieciami to jedno z największych zagrożeń dla współczesnych misji kosmicznych. Wokół Ziemi krąży już ponad 36 tys. obiektów większych niż 10 cm i ponad 130 mln (!!) drobin mniejszych niż 1 cm – dane te pochodzą z Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA). Dla porównania: nawet aluminiowy kawałek o średnicy milimetrów, poruszający się z prędkością ponad 27 tys. km/h, może przebić kadłub statku jak pocisk karabinowy.

To nie pierwszy raz, gdy chińska stacja kosmiczna Tiangong styka się z zagrożeniem ze strony śmieci kosmicznych. W 2021 r. Chiny zgłosiły do ONZ, że stacja musiała dwukrotnie wykonać manewry awaryjne, by uniknąć kolizji z fragmentami satelitów Starlink, należących do SpaceX Elona Muska.

W Pekinie wówczas zawrzało, a chińskie media państwowe oskarżyły USA o lekkomyślność”. Waszyngton z kolei przypomniał, że to Chiny w 2007 r.przeprowadziły własny test antysatelitarny, niszcząc swojego satelitę i tworząc ponad 3 tys. nowych fragmentów śmieci, które do dziś krążą wokół naszej planety.

To swoisty kosmiczny paradoks: wszystkie mocarstwa narzekają na śmieci, ale każde ma w tej historii swoje grzechy.

W kosmosie zrobiło się tłoczno

Na niskiej orbicie okołoziemskiej (LEO) panuje dziś duży ruch, jak na przysłowiowej Marszałkowskiej. Krążą tam tysiące satelitów, sam tylko Starlink ma ich już ponad 6000, a do końca dekady liczba ta ma przekroczyć 40 tys. Do tego dochodzą satelity OneWeb, Amazonu, chińskie konstelacje, satelity wojskowe, meteorologiczne, telekomunikacyjne, naukowe i resztki starych misji.

Efekt? Każdy nowy start to ryzyko kolizji. NASA już dziś wydaje tysiące ostrzeżeń rocznie o możliwych zbliżeniach obiektów na niebezpieczną odległość. W 2023 r. Międzynarodowa Stacja Kosmiczna (ISS) musiała aż cztery razy zmieniać orbitę, by uniknąć zderzeń z odłamkami.

Trzymamy kciuki za bezpieczny powrót chińskich astronautów z orbity.


Bogdan Stech
05.11.2025 11:16
Tagi: Kosmiczne śmieciOrbita
