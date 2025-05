My tu gadu-gadu, a Chińczycy właśnie podbijają planetoidy

Najważniejszy moment nastąpi w listopadzie 2027 r., kiedy sonda zbliży się do Ziemi i uwolni kapsułę z próbkami, która wejdzie w atmosferę z prędkością około 43 450 km/h - to o 10 proc. szybciej niż kapsuły Apollo powracające z Księżyca. Po dostarczeniu cennych próbek główna część sondy nie zakończy swojej misji - wykorzysta grawitację Ziemi jako procę do zwiększenia prędkości i udania się w kierunku komety 311P/PANSTARRS.