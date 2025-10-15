REKLAMA
YouTube'a totalnie odświeża wygląd. Nie powiem, od razu lepiej

Po latach drobnych poprawek YouTube doczekał się liftingu z prawdziwego zdarzenia. Nowy odtwarzacz to połączenie prostoty, lekkości i współczesnych trendów w projektowaniu. Przymknijmy oko na to, że wygląda trochę jak zrzynka z Liquid Glass.

Malwina Kuśmierek
YouTube ze zmianami wyglądu
YouTube właśnie przeszedł jeden z największych liftingów wizualnych od lat. Google od dziś powoli wprowadza do serwisu nowy, "czystszy i bardziej immersyjny" wygląd odtwarzacza oraz kilka drobnych usprawnień, które mają sprawić, że korzystanie z platformy stanie się przyjemniejsze, bardziej intuicyjne i po prostu bardziej atrakcyjne wizualnie.

YouTube z nowym wyglądem odtwarzacza. A to tylko początek nowości

Nowy odtwarzacz wideo to największa i najbardziej widoczna zmiana wśród zmian ogłoszonych na platformie. Choć przyciski są teraz większe, całość sprawia wrażenie lżejszej i bardziej przejrzystej dzięki ograniczeniu liczby cieni i zbędnych warstw graficznych. Interfejs mniej zasłania sam film, a nowy układ ikon i delikatna przezroczystość elementów tworzą efekt podobny do "szklanego" efektu w języku projektowania Liquid Glass Apple'a, choć w znacznie subtelniejszej formie.

Nowy odtwarzacz YouTube'a w widoku komputerowym

Aktualizacja obejmuje wszystkie platformy - aplikacje mobilne, przeglądarki internetowe oraz smart TV.

Nowy odtwarzacz YouTube'a w aplikacji mobilnej

Na telewizorach szczególnie zauważalne jest przesunięcie opisu i ikon kanału do górnego lewego rogu oraz nowy układ przycisków pod paskiem postępu. W wersji mobilnej zmiany są bardziej stonowane, ale interfejs został uporządkowany w tzw. "pigułki", znanej już z YouTube Music.

Google przy okazji odświeża także sposób interakcji z filmami. Lajkowanie wybranych treści zyskało animacje dopasowane do rodzaju materiału - polubienie teledysku wywoła pojawienie się nutki, a filmów sportowych - błysk piłki lub inny dynamiczny efekt. Zmieniono również sposób zapisywania filmów - dodanie materiału do listy "Do obejrzenia" lub konkretnej playlisty ma teraz bardziej płynny, wizualny przebieg.

Nie zabrakło też usprawnień technicznych. Ulepszono funkcję "podwójnego stuknięcia", czyli przewijania o kilka sekund, by była mniej nachalna i bardziej "nowoczesna" w użyciu. Wersja mobilna zyskała płynniejsze przejścia między zakładkami dzięki nowym animacjom, a sekcja komentarzy wreszcie doczekała się bardziej logicznego widoku. Nowy system sortowania odpowiedzi niczym wątków ułatwia śledzenie dyskusji i nadaje im bardziej uporządkowaną strukturę.

Nowy widok komentarzy w aplikacji mobilnej YouTube'a

Jak tłumaczy Google, zmiany mają odzwierciedlać energię i różnorodność samych twórców. - "YouTube powinien być tak dynamiczny, jak treści, które na nim powstają" - czytamy w oficjalnym komunikacie firmy.

Aktualizacja wizualna jest już stopniowo udostępniana na całym świecie - i choć to nie rewolucja, to z pewnością jeden z tych liftingów, które sprawiają, że po prostu chce się nacisnąć "Odtwórz".

15.10.2025 10:39
