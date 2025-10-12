REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Militaria

Wielkie miliardy z Unii dla polskiej armii. Trzy najważniejsze tematy

Gigantyczne, największe w historii pieniądze unijne na bezpieczeństwo, trafić mają do Polski. I już wiadomo, na co chcemy je wydać.

Bogdan Stech
Wielkie miliardy z Unii dla polskiej armii. Trzy najważniejsze tematy
REKLAMA

Kiedy Unia Europejska uruchamiała program SAFE, wspólny europejski mechanizm finansowania obronności, wielu ekspertów mówiło o historycznym przełomie. Po raz pierwszy w dziejach Wspólnoty państwa członkowskie zgodziły się wspólnie zaciągnąć kredyt na gigantyczną kwotę 150 mld euro, by zwiększyć swoje zdolności militarne. Teraz wiemy, że największym beneficjentem tego programu będzie Polska, która ma do dyspozycji aż 43 mld euro.

Podczas posiedzenia sejmowej Podkomisji Stałej do spraw Budżetu i Finansów Sił Zbrojnych przedstawiciele rządu i przemysłu obronnego zdradzili, że pieniądze z SAFE przeznaczone zostaną na trzy filary bezpieczeństwa Polski i modernizacji Wojska Polskiego.

REKLAMA

Europejskie pieniądze mają więc posłużyć przede wszystkim rozwojowi wojsk dronowych, mobilności armii oraz systemów obrony powietrznej. W skrócie: chodzi o to, by polska armia szybciej się przemieszczała, widziała więcej i reagowała szybciej na zagrożenia z powietrza.

To nie przypadek. W ostatnich latach wojna w Ukrainie pokazała, jak ogromne znaczenie mają drony i zdolność do błyskawicznego przerzucania wojsk. Polska, inwestując w te trzy obszary, chce nie tylko zwiększyć swoje bezpieczeństwo, ale też rozwinąć krajowy przemysł obronny, który już dziś produkuje nowoczesne bezzałogowce, radary czy systemy rakietowe.

Oznacza to, że Polska poza wydaniem europejskich pieniędzy na drony i obronę przeciwlotniczą zainwestuje też w mobilność, która w tym przypadku może oznaczać nie tylko nowe śmigłowce transportowe, których rozpaczliwie nam brakuje (co udowadniają kolejne powodzie), ale także rozwój dróg czy np. budowę mostów.

SAFE, czyli europejski kredyt bezpieczeństwa

Program SAFE (ang. Security and Armed Forces Enhancement) został uchwalony podczas polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. To właśnie Warszawa była jednym z głównych orędowników pomysłu, by Europa wspólnie finansowała inwestycje w obronność.

Mechanizm jest prosty, choć skala robi wrażenie. Kraje Unii wspólnie zaciągną niskooprocentowany kredyt w wysokości 150 mld euro, spłacany przez 45 lat. Pieniądze mają trafić nie tylko na zakup broni i amunicji, ale też na modernizację infrastruktury: dróg, mostów i linii kolejowych, które w razie wojny staną się kluczowe dla przerzutu wojsk.

Dla Polski to szansa, by wzmocnić zarówno wojsko, jak i cywilne zaplecze logistyczne. Niektóre inwestycje, jak modernizacja mostów czy dróg dojazdowych do poligonów przyniosą korzyści nie tylko armii, ale też mieszkańcom regionów, gdzie powstaną.

Więcej na Spider's Web:

Rząd szykuje listę projektów

Jak poinformował w Sejmie Marceli Niezgoda, pełnomocnik MON ds. Obsługi Funduszu Bezpieczeństwa i Obronności, obecnie trwają prace nad przygotowaniem listy konkretnych projektów, które będą finansowane z SAFE. Rząd musi przedstawić ją Komisji Europejskiej jeszcze w tym roku.

Polska oczekuje również wytycznych dotyczących zwolnienia z podatku VAT dla projektów realizowanych w ramach programu SAFE – mówił Niezgoda. To ważne, bo przy miliardowych inwestycjach każdy procent podatku oznacza setki milionów euro różnicy.

REKLAMA

Polska może stać się centrum europejskiej obronności

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, SAFE może być dla Polski tym, czym dla Niemiec był Plan Marshalla po II wojnie światowej - potężnym impulsem rozwojowym. Dzięki środkom z tego programu polskie firmy zbrojeniowe – jak Huta Stalowa Wola, WB Group, PIT-RADWAR czy Mesko mogą stać się eksporterami technologii obronnych na skalę europejską.

Co więcej, inwestycje w infrastrukturę i logistykę mogą w praktyce zmienić Polskę w hub transportowy NATO i Unii Europejskiej. Wschodnia flanka sojuszu już dziś zaczyna przypominać potężny korytarz strategiczny, który musi być przygotowany na szybkie przemieszczanie wojsk w razie zagrożenia.

REKLAMA
Bogdan Stech
12.10.2025 16:15
Tagi:
Najnowsze
16:00
"Nie musisz zawsze brać ze sobą walizki" - mówi szef Wizz Aira. I twierdzi, że Unia przesadza
Aktualizacja: 2025-10-12T16:00:00+02:00
15:45
Polscy żołnierze mają nową broń. "To najlepsze wozy na świecie"
Aktualizacja: 2025-10-12T15:45:00+02:00
7:53
Koniec pracy zdalnej. Nie będzie wyjścia
Aktualizacja: 2025-10-12T07:53:00+02:00
7:43
Najciekawsza przeglądarka na rynku mnie prześladuje. Widzę ją wszędzie
Aktualizacja: 2025-10-12T07:43:00+02:00
7:33
Daleko mi do emerytury, a już boję się starości. W Polsce to piekło
Aktualizacja: 2025-10-12T07:33:00+02:00
7:23
Orlen ma pojazd, jakiego nie było. "Pierwsze tego typu rozwiązanie w Polsce"
Aktualizacja: 2025-10-12T07:23:00+02:00
7:13
50 tysięcy nowych leków w kilka minut. Ale testy liczone w latach
Aktualizacja: 2025-10-12T07:13:00+02:00
7:03
Przewrót w chemii. Polakom wystarczą godziny, inni muszą pracować tygodniami
Aktualizacja: 2025-10-12T07:03:00+02:00
16:50
Firma od Pegasusa już poza kontrolą Izraela. Kto będzie szpiegował polskich posłów?
Aktualizacja: 2025-10-11T16:50:00+02:00
16:40
Niezwykłe skupisko ciemnej materii. Astronomowie nie mogą się napatrzeć 
Aktualizacja: 2025-10-11T16:40:00+02:00
16:30
Chrome ma nowość dla nas wszystkich. "Przebodźcowanie podczas surfowania"
Aktualizacja: 2025-10-11T16:30:00+02:00
16:20
"Nadciąga wielka apokalipsa". Czemu Wielka Brytania utajnia raport klimatyczny?
Aktualizacja: 2025-10-11T16:20:00+02:00
16:10
"Clickbait to hańba" - mówi Papież Leon XIV, a my słuchamy
Aktualizacja: 2025-10-11T16:10:00+02:00
16:10
Opakowania kaucyjne w sklepach od poniedziałku. Koniec waszych wymówek
Aktualizacja: 2025-10-11T16:10:00+02:00
10:52
Uwaga, potężne kontrole na polskich drogach. Chodzi o smartfony
Aktualizacja: 2025-10-11T10:52:38+02:00
7:51
Popularny youtuber ostrzega. "Nachodzą straszne czasy"
Aktualizacja: 2025-10-11T07:51:00+02:00
7:41
AI zdobędzie Nobla. Szybciej niż myślisz
Aktualizacja: 2025-10-11T07:41:00+02:00
7:31
Algorytmy ułatwiają projektowanie trucizn. Oj, mamy problem
Aktualizacja: 2025-10-11T07:31:00+02:00
7:21
Stworzyli nerkę pasującą do każdego. Skończy się dramat pacjentów
Aktualizacja: 2025-10-11T07:21:00+02:00
7:11
Cylinder do saturatora: wymień, nie kupuj. Szkoda kasy i planety
Aktualizacja: 2025-10-11T07:11:00+02:00
7:00
Ludzkie bakterie przetrwały kosmos. Jelita gotowe do lotu na Marsa
Aktualizacja: 2025-10-11T07:00:00+02:00
20:34
Awantura o niemieckie masło w polskim samolocie. Skandaliczne smarowanie bułki
Aktualizacja: 2025-10-10T20:34:31+02:00
18:43
Samsung odpalił świetną promocję. Nie możesz przegapić
Aktualizacja: 2025-10-10T18:43:13+02:00
18:32
Microsoft chce zajrzeć do twoich maili. Pozwolisz mu?
Aktualizacja: 2025-10-10T18:32:31+02:00
18:18
Allegro wzmacnia swoją usługę. "Kamień milowy"
Aktualizacja: 2025-10-10T18:18:44+02:00
17:57
Sony ma sprytny plan. Na takie PlayStation 6 warto czekać
Aktualizacja: 2025-10-10T17:57:31+02:00
17:47
Play zrobi ci szybszy internet za darmo. Żałuję, że go nie mam
Aktualizacja: 2025-10-10T17:47:46+02:00
17:32
Rząd się wygadał. Pokazał Samsunga, jakiego nie widziałeś
Aktualizacja: 2025-10-10T17:32:50+02:00
15:50
Android ma już Liquid Glass. Długo z tym nie czekali
Aktualizacja: 2025-10-10T15:50:11+02:00
15:46
Windows ma nową aplikację. Notatnik to przy niej kombajn
Aktualizacja: 2025-10-10T15:46:00+02:00
13:50
Instagram jak Kanał Zero. Chce wbić się na telewizory
Aktualizacja: 2025-10-10T13:50:45+02:00
13:43
Nowe procesory Intel Core są jak pantera. Będzie łatwiej wybrać laptop
Aktualizacja: 2025-10-10T13:43:58+02:00
13:37
Będę gadał z Mapami Google. Czekałem na to latami
Aktualizacja: 2025-10-10T13:37:53+02:00
13:17
System kaucyjny stworzy problem, którego nie było. Ekspertka ostrzega
Aktualizacja: 2025-10-10T13:17:02+02:00
12:56
Powrót do szkoły i na studia: zadbaj o odpowiedni sprzęt. Poznaj serię GeForce RTX 50
Aktualizacja: 2025-10-10T12:56:52+02:00
12:07
Podróżujesz, klimatyzacja musi działać. PKP Intercity ma przechlapane
Aktualizacja: 2025-10-10T12:07:51+02:00
12:01
Trump nie umie w internet. Pomyłka jak z kabaretu
Aktualizacja: 2025-10-10T12:01:32+02:00
11:04
Telefony wpływają na ludzkie ciało. Najbardziej odczuwają to kobiety
Aktualizacja: 2025-10-10T11:04:20+02:00
10:19
Nowa aplikacja popularniejsza niż ChatGPT. Ludzie oszaleli na jej punkcie
Aktualizacja: 2025-10-10T10:19:11+02:00
9:10
Sprawdzi twój bilet i cię nagra. Polskie miasto rozjuszy pasażerów
Aktualizacja: 2025-10-10T09:10:51+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA